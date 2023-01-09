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Зброя Україні - шлях до миру, РФ мобілізувала 200 тис. солдатів і не зупиниться - Столтенберг

9 січня 2023, 10:01
Режим Путіна в Росії прагне змінити Європу, що ставить Москву в положення систематичної конфронтації із Західним світом, сказав Єнс Столтенберг.
Війська РФ, Столтенберг
Росія підготувала 200 тисяч нових військових, її не можна недооцінювати - Столтенберг / Колаж Міноборони РФ, УНІАН

Не можна сказати точно, коли і як завершиться війна Росії проти України. Якщо Захід хоче мирного вирішення шляхом перемовин на умовах Києва, потрібно надавати військову підтримку українській державі. Кремль, незважаючи на великі втрати, мобілізував нових 200 тисяч солдатів і не збирається зупиняти свою військову агресію. Москва хоче контролювати сусідні країни і бачить в демократії загрозу, що призведе до продовження її конфронтації із Заходом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як повідомляє Голос Америки, він розповів про те, що не можна припускати недооцінки Росії – така позиція призведе до серйозних наслідків для безпеки Північного регіону.

На думку глави колективного блоку Заходу, для досягнення миру шляхом перемовин на умовах України, потрібно продовжувати військову підтримку Києва.

"Неможливо сказати, коли і як закінчиться війна в Україні. Але ми знаємо, що більшість воєн закінчуються за столом перемовин. Швидше за все, і ця. Те, чого українці зможуть досягти за столом перемовин, залежить від їхньої сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо мирного вирішення шляхом перемовин, за якого Україна виживе як незалежна демократична країна в Європі, найшвидший спосіб досягти цього – це підтримати Україну. Зброя, насправді – шлях до миру", - зазначив Столтенберг.

Як вважає генсекретар НАТО, Росія намагається встановити контроль над сусідніми державами і бачить демократію в якості загрози. За такої обстановки конфронтація Москва і Заходу продовжиться навіть після війни проти України.

"Режим у Москві хоче іншої Європи. Він хоче контролювати сусідні країни, а демократію і свободу бачить як загрозу. Це ставить Росію в положення постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з Росією залишаться", - пояснив Столтенберг.

Також він додав, що незважаючи на удар від ЗСУ на полі бою – російська армія зазнала великих втрат – Москва має намір йти на ще більший ризик і не змінила своїх планів щодо України.

"Вони вже мобілізували 200 000 додаткових військ. Крім того, ми знаємо, що вони можуть отримати багато нового матеріалу, і, можливо, найголовніше, немає жодних ознак того, що амбіції Росії змінилися. Недооцінювати Росію небезпечно", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Війна Росії проти України

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що ЗСУ в березні підуть у великий наступ для звільнення всіх своїх територій в рамках кордонів 1991 року. Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти РФ можуть незабаром піти в наступ із застосуванням резерву в 200 тисяч військ. За словами Арестовича, українські війська впораються з такими силами за 2-3 місяці.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що 2023-й рік стане роком наступу армії України. Цьому посприяє поява в українських сил оборони наступальної військової техніки – БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot. Як прогнозує Данілов, далі розпочнеться новий етап війни - етап справедливості і відплати.

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НАТО Йенс Столтенберг війна Росії та України мирні переговори з Росією
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