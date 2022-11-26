'Орбану потрібен ворог': мер Будапешта розповів про дивну стратегію угорського прем'єра

Орбан хотів зробити із Зеленського ворога / УНІАН

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан намагався зробити з України та з президента Володимира Зеленського ворога, але потім передумав та змінив стратегію.

Про це розповів угорський опозиційний політик, мер Будапешта Гергей Корачонь в інтерв’ю "Європейській правді".

На його думку, Орбану завжди потрібен "ворог", якого можна звинуватити у тому, що "справи йдуть не так".

"У іншому разі їм доведеться визнати, що вони погано керують країною", - зазначив Корачонь.

Тож, за словами політика, Орбан спробував позиціонувати Зеленського як свого противника, але це не спрацювало.

"Тому в одному з останніх виступів він, навпаки, порівняв Зеленського з одним із наших мучеників, Імре Надєм, якого стратили після революції 1956 року під тиском Росії. Бо Орбан зрозумів, що Україна як ворог не працює. То він знову обрав на цю роль старих ворогів - Брюссель та санкції, попри те, що він сам проголосував за ці санкції", - зауважив Корачонь.

Політик додав, що Орбан може одночасно робити заяви, які будуть абсолютно суперечити одна одній. Наприклад, він особисто проголосував за санкції в ЄС, а після цього запустив неймовірно дорогу урядову рекламну кампанію та завісив усю країну білбордами, що агітують проти санкцій.

Скандал з Віктором Орбаном

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначний шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч з футболістом Балаж Джуджаком, який провів прощальний матч за національну збірну.

Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан. Публікація з'явилася опівдні в понеділок, 21 листопада.

Пізніше МЗС України викликало посла Угорщини через скандальну витівку Орбана. В українському дипломатичному відомстві заявили, що очікують офіційних вибачень угорської сторони та спростування посягання на територіальну цілісність України.

Згодом Орбан відреагував на обурення української та румунської сторін після того, як він з'явився в шарфику з "анексованими" територіями сусідніх країн. Скандальний угорський політик спробував виправдати розташування карти "Великої Угорщини" на своєму шарфі. При цьому він не став відповідати на прямі звинувачення, а лицемірно заявив, що футбол – це не політика.

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