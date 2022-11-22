'Маленькі лідери марять великими імперіями': у Зеленського рознесли скандальний вчинок Орбана

Подоляк прокоментував витівку Орбана / ОПУ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментували черговий скандал з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який натякнув на територіальні претензії до України.

Як зазначив Подоляк у Twitter, кожен, хто в XXI столітті хоче заробити політичні бали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці.

"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями. Кожен, хто в XXI ст. хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці. Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською", - написав Подоляк.

Скандал з Віктором Орбаном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначний шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч з футболістом Балаж Джуджаком, який провів прощальний матч за національну збірну.

Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан. Публікація з'явилася опівдні в понеділок, 21 листопада.

Пізніше МЗС України викликало посла Угорщини через скандальну витівку Орбана. В українському дипломатичному відомстві заявили, що очікують офіційних вибачень угорської сторони та спростування посягання на територіальну цілісність України.

Згодом Орбан відреагував на обурення української та румунської сторін після того, як він з'явився в шарфику з "анексованими" територіями сусідніх країн. Скандальний угорський політик спробував виправдати розташування карти "Великої Угорщини" на своєму шарфі. При цьому він не став відповідати на прямі звинувачення, а лицемірно заявив, що футбол – це не політика.

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