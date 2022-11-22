УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Маленькі лідери марять великими імперіями": у Зеленського рознесли скандальний вчинок Орбана

22 листопада 2022, 23:28

Радник керівника Офісу президента зазначив, що незасвоєні уроки історії повторюються.

'Маленькі лідери марять великими імперіями': у Зеленського рознесли скандальний вчинок Орбана
Подоляк прокоментував витівку Орбана / ОПУ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментували черговий скандал з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який натякнув на територіальні претензії до України.

Як зазначив Подоляк у Twitter, кожен, хто в XXI столітті хоче заробити політичні бали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці.

"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями. Кожен, хто в XXI ст. хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці. Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською", - написав Подоляк.

Скандал з Віктором Орбаном

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначний шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч з футболістом Балаж Джуджаком, який провів прощальний матч за національну збірну.

Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан. Публікація з'явилася опівдні в понеділок, 21 листопада.

Пізніше МЗС України викликало посла Угорщини через скандальну витівку Орбана. В українському дипломатичному відомстві заявили, що очікують офіційних вибачень угорської сторони та спростування посягання на територіальну цілісність України.

Згодом Орбан відреагував на обурення української та румунської сторін після того, як він з'явився в шарфику з "анексованими" територіями сусідніх країн. Скандальний угорський політик спробував виправдати розташування карти "Великої Угорщини" на своєму шарфі. При цьому він не став відповідати на прямі звинувачення, а лицемірно заявив, що футбол – це не політика.

Вас може зацікавити:

Угорщина Михайло Подоляк Віктор Орбан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:30

Досвідчені господині не виливають окріп у раковину: якої шкоди це завдає

22 листопада, вівторок
23:55

Чи будуть в Україні тотальні відключення електрики: прогноз гендиректора YasnoВідео

23:28

"Маленькі лідери марять великими імперіями": у Зеленського рознесли скандальний вчинок Орбана

23:07

"Війна не триватиме вічно": скільки часу Україна звільнятиме територіїВідео

23:05

Гороскоп на 23 листопада 2022: Рибам - турбота про здоров'я, а Левам - нерви

Реклама
22:38

Зіпсувала все одним вчинком: Меган Маркл повторила фатальну помилку принцеси ДіаниВідео

22:35

Коли закінчиться активна фаза війни і чи підуть ЗСУ на Росію: Жданов назвав сценарійВідео

22:30

День бухгалтера 2023: теплі вітання для серйозних повелителів цифрФото

22:00

Був талановитим артистом балету: у боях за Україну трагічно загинув 26-річний захисник

21:24

Україні можуть загрожувати аварійні відключення світла через морози - Шмигаль

21:04

У Росії є ресурс для 3-4 масованих ракетних атак по Україні - ДаніловВідео

20:37

У Криму прогриміла серія вибухів: окупанти кричать про роботу ППО і "атаку безпілотників"Відео

20:35

Прикмети на 24 листопада: які 3 речі не можна робити, щоб біди в будинок не залучитиВідео

20:07

Через півстоліття: медики встановили причину загадкової смерті Брюса Лі

19:57

Керівникам УАФ вручили підозри у будівлі Генеральної прокуратури

19:53

"Пропаганда чаклунства та сатанізму": у Росії видали маразм про "Гаррі Поттера"

19:31

Favbet Foundation передав поліції позашляховик Hyundai

19:20

Їх можуть заспокоїти тільки санітариПогляд

19:13

Два пенсіонери в Росії жорстоко закликали до вбивств українцівВідео

19:10

Зірка фільмів Леон і Дракула завершує акторську кар'єру

Реклама
18:32

Розгулює по ресторанах з Марченко: Медведчук знайшовся в КримуВідео

18:23

Газпром вибухнув звинуваченням на адресу України і погрожує скоротити транзитВідео

18:22

"Макрон на зв'язку": російські пранкери розвели президента Польщі ДудуВідео

17:52

У парламенті хочуть посилити контроль над обігом підакцизних товарів

17:49

Путіна можна знищити в бункері: у спецпідрозділі ЗСУ розповіли про диверсії в тилу РФВідео

17:27

Лорак знайшлася та зробила заяву, чому так довго мовчитьВідео

17:21

"Ми повинні бути готові до ескалації": Шольц прогнозує посилення агресії РФ проти УкраїниВідео

17:16

Оточення Путіна вже визначилося з наступником, це не Пригожин і не Кадиров - Невзлін

17:05

Чорна п'ятниця: розбираємося в історії виникнення та сьогоднішніх реаліях новости компании

17:03

Орбан лицемірно виправдався через зашквар з частиною України на карті "Великої Угорщини"Відео

16:57

"На Заході цього не розуміють": Фесенко розповів про підступний план диктатора ПутінаВідео

16:38

В Україні різко потеплішає: синоптики назвали дати приходу "весни"Відео

16:33

Помер Герой України, радянський дисидент Юрій Шухевич

16:29

"Понти "РФ: у Зеленського відповіли на відмову Кремля "скидати владу" в УкраїніВідео

16:26

5 причин не викидати шкірку граната у відро для сміття

16:05

Не тільки молоком: чим не можна годувати котів

16:01

"Дрімуча, як тундра" : у РФ принизили "вискочку" Івлєєву

15:43

Як усунути подряпини на дзеркалі: 6 способів з перевіреним результатом

15:30

"Путін упиратиметься": Невзлін розповів, як скоро Україна зможе повернути собі Крим

15:27

Interkassa на Мальті зібрала донати для України через платформу United24 новости компании

Реклама
15:13

Vodafone різко підвищить тарифи: українці дізналися дату і нову цінуВідео

15:09

Костянтин Меладзе вперше відреагував на чутки про розлучення з Брежнєвою

15:00

Вибух на Кримському мосту та ЗСУ біля перешийка перетворять Крим на острів - генерал РоманенкоВідео

14:58

Підвищення пенсій з грудня: кому і на скільки збільшать виплатиФотоВідео

14:57

"Це був публічний обман": через 9 місяців Аліна Паш зізналася в незаконному відвідуванні Криму

14:57

Україна попередила Іран про наслідки: у МЗС розповіли про зустріч щодо дронів-камікадзе для РФВідео

14:53

"Можуть постраждати інші країни": Науседа заявив, що війна в Україні переходить у наступну фазуВідео

14:44

Росія дасть Україну спокій: Жданов назвав єдину умовуВідео

14:42

"Народна війна": Путін задумав оголосити повну мобілізацію в Росії - ЗМІ

14:28

"2-3 мільйони українців будуть змушені покинути домівки": у ВООЗ попередили про "найчорніші дні війни"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти