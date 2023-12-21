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Нідерланди і Фінляндія відправять Україні "мільйонні" пакети допомоги: на що підуть кошти

Руслана Заклінська
21 грудня 2023, 17:13
Нідерланди та Фінляндія посилили підтримку України. Вони відправили пакети допомоги на суму понад 3 мільярди євро.
Нідерланди і Фінляндія відправять Україні 'мільйонні' пакети допомоги: на що підуть кошти
Нідерланди і Фінляндія нададуть Україні потужні пакети допомоги / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Нідерланди виділяють перший пакет допомоги в 2024 році для України на суму 102 мільйони євро. Ця сума є частиною загальної суми для підтримки України на понад 2 мільярди євро. У той же час Фінляндія прийняла рішення надати Україні більше військової допомоги у 21-му пакеті. Про це повідомила прес-служба нідерландського уряду та Міноборони Фінляндії.

Уряд Нідерландів виділяє понад 102 мільйони євро на гуманітарну допомогу та невідкладні потреби в Україні у 2024 році. Це допоможе країні пережити складний зимовий період та підготуватися до весни.

"Триваюча війна продовжує завдавати шкоди українському суспільству та економіці. Тому потреби залишаються такими ж великими, як і раніше", - зазначається в заяві.

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За даними уряду, перший транш буде спрямований на підтримку України протягом перших 4 місяців наступного року. Влада Нідерландів планує ці кошти використати для різних цілей, зокрема:

  • 15 млн євро на гуманітарну допомогу через Український гуманітарний фонд УКГВ ООН;
  • Ще 15 млн євро буде виділено на розмінування сільськогосподарських земель та звільнених територій;
  • 62 млн євро надійдуть на підтримку уряду України у наданні базових послуг, відновлення критичної інфраструктури та забезпечення реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), яка є частиною Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку;
  • Також 10 млн євро піде на постачання для української електромережі.

Військова допомога від Фінляндії

Крім цього, Фінляндія оголосила про надання Україні нової партії військової допомоги. Президент країни Саулі Нііністьо підтвердив це рішення, яке стало 21-м за рахунком постачанням військової допомоги в Україну з Фінляндії. Загальна вартість поставок обладнання складає понад 1,6 мільярда євро.

"Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, які ми постачаємо, зараз становить 1,6 мільярда євро", - заявив міністр оборони Антті Хакканен.

Деталі допомоги від Фінляндії, включаючи спосіб доставлення та конкретний зміст, поки що не розголошують з міркувань безпеки. Ухвалення рішення про військову допомогу було зумовлене потребами України, а також оцінкою можливостей Сил оборони країни.

Проблеми з допомогою від США

Нагадаємо, нещодавно Лідер демократів Чак Шумер оголосив, що Сенат США планує проголосувати за законопроект про виділення понад 60 мільярдів доларів на військову допомогу Україні. Законодавці відклали відпустку для розгляду цієї ініціативи.

Як повідомляв Главред, до кінця грудня у Міноборони США закінчаться кошти, призначені на заміну зброї для України. Конгрес ще не прийняв рішення про виділення додаткових грошей. Пентагон витрачає останні мільярди на нове озброєння, що має замінити відправлене до України.

Також Сенат США, ймовірно, відкладе розгляд фінансування допомоги Україні до січня. Партія Байдена сподівається, що законопроекти буде можливо дописати та затвердити відразу після відпустки в січні.

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війна в Україні Финляндия Нидерланды гуманітарна допомога військова допомога
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