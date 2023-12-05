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Фінляндія буде виробляти зброю для України: оголосили план виробництва

Юлія Закрепа
5 грудня 2023, 11:32
Рішення про початок виробництва боєприпасів для України, ймовірно, ухвалять до Різдва.
Фінляндія буде виробляти зброю для України: оголосили план виробництва
Фінляндія буде виробляти зброю для ЗСУ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ua.depositphotos.com

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро. Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - зазначив міністр оборони в в інтерв'ю Iltalehti.

Хяккянен зазначив, що рішення про початок виробництва боєприпасів для України, ймовірно, ухвалять до Різдва.

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Військова допомога Україні

Нагадаємо, що ЄС готує план надання Україні зброї та зобов'язань з безпеки. Журналісти західного новинного агентства Bloomberg стверджують, що дізналися зміст проєкту зобов'язань Євросоюзу перед Україною.

У США зробили гучну заяву про військову допомогу Україні. Нині Конгрес вирішує, чи продовжувати підтримку України, чи "ігнорувати уроки історії і дозволити Путіну переважати".

Поставка нової української зброї на фронт прискориться. У міністерстві пояснюють, що раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів.

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війна в Україні зброя військова допомога
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