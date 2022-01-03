"Вони діють як хулігани": Росію та Іран назвали найбільшими викликами для США в 2022 році

Від того, як адміністрація Джо Байдена спілкується з урядами РФ та Ірану, залежить безпека США / Фото Reuters

У 2022 році найбільшими проблемами, з якими зіткнеться Вашингтон, будуть не коронавірус або інфляція, а Росія та Іран. Те, як адміністрація Джо Байдена спілкується з цими двома ворожими урядами, може визначити, наскільки в безпеці будуть США впродовж довгих років.

Як пише в статті The Wall Street Journal екскандидат у віцепрезиденти США від Демократичної партії Джо Ліберман, Росія та Іран пред'явили обурливі вимоги. Росія наполягає на тому, щоб Україну ніколи не прийняли в НАТО, і щоб Альянс ніколи не розміщував війська або обладнання в будь-якій країні колишнього Радянського блоку, навіть якщо деякі з них тепер є членами НАТО. Іран же зажадав скасувати всі економічні санкції, засновані на його "ядерній зраді", порушеннях прав людини і підтримці терористичних груп.

Москва і Тегеран відчувають зовнішню політику адміністрації, яка в перший рік її існування була скоріше принциповою, ніж м'язистою, йдеться в статті. Росія зосередила свої війська на кордоні з Україною, готова вторгнутися в неї та поневолити її народ. Іран продовжує збільшувати збагачення урану і наближатися до створення ядерної зброї.

У цьому місяці США зберуться разом з Росією та Іраном, відповідно, в Женеві та Відні для критично важливих переговорів з приводу цих прямих викликів. Послання, які озвучують США під час цих дискусій, їхні дії або бездіяльність матимуть величезні наслідки для безпеки, процвітання та свободи Америки, Європи та Близького Сходу.

Лідери РФ та Ірану керують двома "порожніми економіками".

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"Вони діють як хулігани, тому що, як і більшість хуліганів, не впевнені в собі, і в обох є причини цього. США та їхні союзники повинні привнести ці реалістичні погляди на Росію та Іран в переговори, щоби США не залякували небезпечні компроміси лише для досягнення угоди", — зазначає Ліберман.

читайте такожДипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - BloombergУ статті The Wall Street Journal йдеться, що важливо розуміти: Росія та Іран потребують угоди з США більше, ніж Вашингтон з ними, тому Штати повинні брати участь у переговорах з повною впевненістю в собі.

По-друге, Росія та Іран не повинні пред'являти вимог.

"Захід повинен пред'являти їм вимоги, тому що вони винні, а наша економіка і армія набагато сильніша за їхню", - пише автор.

"США повинні почати з вимоги, щоби Росія вивела свої війська від кордону з Україною, і щоб Іран припинив свою програму ядерних розробок і погодився на міжнародні інспекції. В іншому випадку не буде жодного скасування економічних санкцій, що будуть посилюватися і розширюватися", - йдеться в статті.

По-третє, США повинні надати Росії та Ірану докази того, що "США мають на увазі те, що говорять", надаючи оборонну і наступальну зброю Україні та союзникам на Близькому Сході для захисту.

По-четверте, Захід повинен дати зрозуміти росіянам та іранцям: якщо хтось зробить кричущу помилку і вчинить агресивніші дії проти США, України, арабів або Ізраїлю, то отримає відповідь - "будуть розгорнуті військові засоби для підтримки наших друзів, включаючи розвідку та авіацію".

"Такі рішучі та чіткі дії принципового дипломатичного і військового керівництва США можуть уникнути поразок поколінь в Європі та на Близькому Сході та відновити міжнародний авторитет і надійність Америки. Це, у свою чергу, підвищило б внутрішню безпеку і процвітання, а також союзників США у всьому світі. Великий римський полководець сказав: "Якщо хочеш миру, готуйся до війни". Це мудра порада, якій варто слідувати щодо Росії та Ірану в 2022 році", - додав автор статті.

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Як повідомляв Главред, в кінці грудня американське видання Financial Times писало з посиланням на аналітиків, що можливе вторгнення Росії в Україну може розвиватися двома шляхами - це може бути повномасштабне вторгнення або точкова атака авіацією.

За словами експерта американського дослідницького центру Rand Дари Массікот, Російська Федерація може застосовувати для авіаударів крилаті й балістичні ракети. Цей варіант агресії вона вважає імовірнішим. При цьому аналітик стверджує, що українські системи протиповітряної оборони не зможуть з ними впоратися.

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