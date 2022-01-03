УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Вони діють як хулігани": Росію та Іран назвали найбільшими викликами для США в 2022 році

3 січня 2022, 09:40

РФ та Іран потребують угоди з США більше, ніж Вашингтон з ними, тому Штати повинні діяти з повною впевненістю в собі, пише The Wall Street Journal.

Джо Байден
Від того, як адміністрація Джо Байдена спілкується з урядами РФ та Ірану, залежить безпека США / Фото Reuters

У 2022 році найбільшими проблемами, з якими зіткнеться Вашингтон, будуть не коронавірус або інфляція, а Росія та Іран. Те, як адміністрація Джо Байдена спілкується з цими двома ворожими урядами, може визначити, наскільки в безпеці будуть США впродовж довгих років.

Як пише в статті The Wall Street Journal екскандидат у віцепрезиденти США від Демократичної партії Джо Ліберман, Росія та Іран пред'явили обурливі вимоги. Росія наполягає на тому, щоб Україну ніколи не прийняли в НАТО, і щоб Альянс ніколи не розміщував війська або обладнання в будь-якій країні колишнього Радянського блоку, навіть якщо деякі з них тепер є членами НАТО. Іран же зажадав скасувати всі економічні санкції, засновані на його "ядерній зраді", порушеннях прав людини і підтримці терористичних груп.

Москва і Тегеран відчувають зовнішню політику адміністрації, яка в перший рік її існування була скоріше принциповою, ніж м'язистою, йдеться в статті. Росія зосередила свої війська на кордоні з Україною, готова вторгнутися в неї та поневолити її народ. Іран продовжує збільшувати збагачення урану і наближатися до створення ядерної зброї.

У цьому місяці США зберуться разом з Росією та Іраном, відповідно, в Женеві та Відні для критично важливих переговорів з приводу цих прямих викликів. Послання, які озвучують США під час цих дискусій, їхні дії або бездіяльність матимуть величезні наслідки для безпеки, процвітання та свободи Америки, Європи та Близького Сходу.

Лідери РФ та Ірану керують двома "порожніми економіками".

Реклама

"Вони діють як хулігани, тому що, як і більшість хуліганів, не впевнені в собі, і в обох є причини цього. США та їхні союзники повинні привнести ці реалістичні погляди на Росію та Іран в переговори, щоби США не залякували небезпечні компроміси лише для досягнення угоди", — зазначає Ліберман.

читайте такожДипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - BloombergУ статті The Wall Street Journal йдеться, що важливо розуміти: Росія та Іран потребують угоди з США більше, ніж Вашингтон з ними, тому Штати повинні брати участь у переговорах з повною впевненістю в собі.

По-друге, Росія та Іран не повинні пред'являти вимог.

"Захід повинен пред'являти їм вимоги, тому що вони винні, а наша економіка і армія набагато сильніша за їхню", - пише автор.

"США повинні почати з вимоги, щоби Росія вивела свої війська від кордону з Україною, і щоб Іран припинив свою програму ядерних розробок і погодився на міжнародні інспекції. В іншому випадку не буде жодного скасування економічних санкцій, що будуть посилюватися і розширюватися", - йдеться в статті.

По-третє, США повинні надати Росії та Ірану докази того, що "США мають на увазі те, що говорять", надаючи оборонну і наступальну зброю Україні та союзникам на Близькому Сході для захисту.

По-четверте, Захід повинен дати зрозуміти росіянам та іранцям: якщо хтось зробить кричущу помилку і вчинить агресивніші дії проти США, України, арабів або Ізраїлю, то отримає відповідь - "будуть розгорнуті військові засоби для підтримки наших друзів, включаючи розвідку та авіацію".

"Такі рішучі та чіткі дії принципового дипломатичного і військового керівництва США можуть уникнути поразок поколінь в Європі та на Близькому Сході та відновити міжнародний авторитет і надійність Америки. Це, у свою чергу, підвищило б внутрішню безпеку і процвітання, а також союзників США у всьому світі. Великий римський полководець сказав: "Якщо хочеш миру, готуйся до війни". Це мудра порада, якій варто слідувати щодо Росії та Ірану в 2022 році", - додав автор статті.

читайте такожПісля розмови з Байденом Зеленський заявив про "особливі відносини" України та США

Як повідомляв Главред, в кінці грудня американське видання Financial Times писало з посиланням на аналітиків, що можливе вторгнення Росії в Україну може розвиватися двома шляхами - це може бути повномасштабне вторгнення або точкова атака авіацією.

За словами експерта американського дослідницького центру Rand Дари Массікот, Російська Федерація може застосовувати для авіаударів крилаті й балістичні ракети. Цей варіант агресії вона вважає імовірнішим. При цьому аналітик стверджує, що українські системи протиповітряної оборони не зможуть з ними впоратися.

Читайте також:

viber
санкції новини США Іран вторгнення Росії військове вторгнення Джо Байден Росія
Зараз ви переглядаєте новину «"Вони діють як хулігани": Росію та Іран назвали найбільшими викликами для США в 2022 році». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Календар хрещення дитини 2022: коли можна і коли не можна хрестити дитинуКалендар хрещення дитини 2022: коли можна і коли не можна хрестити дитину Зеленський відповів на петицію про право відмовлятися від COVID-вакцинаціїЗеленський відповів на петицію про право відмовлятися від COVID-вакцинації Гороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президентаГороскоп Зеленського на 2022 рік: астролог зробив передбачення для президента Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 2 січняАстролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 2 січня Чому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовуватиЧому не потрібно викидати рідину від консервованого горошку та як її використовувати
10:09

Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування

09:42

Війська РФ на кордоні України: у ФРН попередили про потужну відповідь ЄС і НАТОВідео

09:40

"Вони діють як хулігани": Росію та Іран назвали найбільшими викликами для США в 2022 році

09:25

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

09:16

Економічні та соціальні виклики 2022 року: чому українці приречені ставати біднішими

Реклама
08:57

Хто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вікВідео

08:46

У Києві можуть запровадити спецперепустки на транспорт

08:43

Фінансовий гороскоп на тиждень 3-9 січня: Левам – обман, Скорпіонам - ризик, Стрільцям - вдала знахідкаВідео

08:05

У США запропонували вдарити по режиму Путіна "небаченими" санкціямиВідео

07:55

Тріумф, щедрі подарунки та внутрішнє пробудження: Таро прогноз для Терезів на 2022 рікВідео

07:53

Вже зовсім скоро: британський професор назвав терміни закінчення пандемії COVID-19

07:45

Злетять на 50%: які продукти різко подорожчають у 2022 роціВідео

07:38

Гороскоп на сьогодні, 3 січня 2022: Близнюкам - ризик, Левам - витрати, Терезам - віщі сниВідео

07:21

Жириновський назвав вдалу дату для нападу на Україну, щоб "примусити Київ до миру"

07:10

Зростання доходів, суперництво на роботі та щедрі подарунки: гороскоп Таро для Скорпіонів на 2022 рік

06:47

Після розмови з Байденом Зеленський заявив про "особливі відносини" України та СШАВідео

06:31

Якщо Росія у 2022 році доб'ється запуску ПП-2, Україна ризикує стати новою ВенесуелоюПогляд

06:02

У моду на 2022 рік входять жіночі сумки невимовної краси, в які неможливо не закохатисяФотоВідео

05:28

Меню на Різдво Христове 2022: які 12 страв повинні бути на столі для залучення удачі і достаткуВідео

05:01

Долар зробить крок вгору: українці дізналися прогноз різкого валютного стрибкаВідео

Реклама
04:22

Як і чим мити натяжну стелю без розводів: поради від виробників

03:50

Найщасливіші і найжахливіші дні 2022 року: астролог назвав датиВідео

03:14

"Як шкода тебе, не можу!": Єфросиніна повідомила про хворобу Полякової

02:16

Як швидко усунути засмічення в раковині та трубах: 3 робочих способи

01:44

Медик розвінчав міф про зв'язок між кавою і високим тиском

01:19

Злетять ціни на горілку, вино і пиво: за алкоголь українцям доведеться розщедритисяВідео

00:51

Прикмети на 3 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:12

Закінчилася телефонна розмова Зеленського з Байденом: про що говорили президенти

00:01

Зеленського просять заборонити феєрверки та петарди в Україні, а порушників штрафувати

02 січня, неділя
23:44

Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиВідео

23:40

"Ковідну тисячу" можна буде отримати без Дії та банківських карт: як і колиВідео

22:53

Лікар назвала несподівану і підступну небезпеку апельсинівВідео

22:44

Прикрутила саморезом до авто: в Ужгороді жінка помстилася коханці чоловіка, "подарувавши" фалоімітатор

22:30

Ціни на сигарети різко злетять: скільки коштуватиме пачкаВідео

22:15

Магнітні бурі в січні 2022: коли небезпечніше за всеВідео

22:01

При собі мав посвідчення помічника екс-депутата: у Рівному чоловік на смерть збив військового

21:56

Секс-скандал в УПЦ МП: аспірант з Франції звинуватив священника в зґвалтуванніВідео

21:24

ЖКГ-тарифи йдуть на рекорд: в Україні різко подорожчає комуналкаВідео

20:44

"Тисяча Зеленського": ПриватБанк звинуватили в затримці виплат, з'явилася відповідьВідео

20:18

Марш на честь дня народження Степана Бандери змусив "плюватися жовчю" спікера ДерждумиВідео

Реклама
20:13

Можна залучити біду і небезпеку: які речі не можна викидати з домуВідео

19:52

Скандал з новорічним привітанням Зеленського: у ЗСУ заявили про наказ брати участь у зйомкахВідео

19:40

В Україні підвищили тарифи на воду: скільки платитимемо у 2022 році

18:55

Фейк з посилками Нової пошти: розкрита нахабна схема шахраїв з підставоюВідео

18:48

Стара психологічна травма Росії: чому Москва побоїться воювати з Україною взимкуПогляд

18:45

Чіплявся і погрожував: на Миколаївщині жінка вбила чоловіка, що напав на неї, його ж ножем

18:06

Віддала невідомому чоловікові: харків'янка повернулася з прогулянки без 3-річної доньки

18:02

У Зеленського анонсували переговори з Байденом: коли відбудеться діалог президентівВідео

17:52

Падіння рейтингів ставить Зеленського перед дуже непростим виборомПогляд

17:49

У Росії висунули США новий ультиматум через УкраїнуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти