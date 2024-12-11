'Він поїде': з'явився несподіваний прогноз про долю сирійського диктатора Асада

Спочатку, після втечі з Сирії, Башар Асад залишиться в РФ, каже Ілія Куса.

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Ключове:

На перший час Асад залишиться в РФ

Можливо він поїде в Емірати

Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса прокоментував ситуацію з втечею сирійського диктатора Башара Асада до РФ після зміни влади в Дамаску.

В інтерв'ю Главреду він припустив, що на перших порах, після втечі з Сирії, Асад залишиться в РФ.

"Він, найімовірніше, житиме в Росії. Не думаю, що вони будуть щось із ним робити", - каже експерт.

Водночас він не виключає, що в майбутньому Асад може змінити місце проживання і виїхати з РФ.

"Так, можливо, він пізніше поїде в Емірати. Але це вже нікого не хвилює, навіть самих росіян", - додав Куса.

Дивіться відео - інтерв'ю Ілії Куси Главреду:

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Раніше повідомлялося про те, що режим Асада повалено, а сирійський диктатор утік. Сирійські повстанці зайшли в столицю Дамаск - армія Асада опору не чинила.

Як повідомляв Главред, літак Асада, схоже, спробував вилетіти з Сирії, проте через деякий час безслідно зник із радарів. Є версія, що Асад покинув країну і загинув в авіакатастрофі: російський літак Іл-76, на борту якого, ймовірно, був сирійський президент, міг зазнати катастрофи, оскільки зник із радарів.

Нагадаємо, Ізраїль ухвалив рішення розгорнути свої сили в буферній зоні на кордоні з Сирією. У ЦАХАЛ підкреслили, що не втручаються в сирійські події, а захищають свою прикордонну зону.

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Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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