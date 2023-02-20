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"Він втратить все": Фейгін розповів, коли за Путіна візьмуться російські еліти

20 лютого 2023, 08:55
Марк Фейгін зазначив, що вже зараз в Кремлі розпалюються серйозні конфлікти.
Володимир Путін, Марк Фейгін
Володимир Путін, Марк Фейгін / скріншот, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін зараз знаходиться в дуже складному становищі через провали армії РФ в Україні.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін у коментарі 24 каналу розповів, що зараз глава Кремля збирає танки і концентрує авіацію на кордонах з Україною. Фейгін вважає, ймовірний наступ окупантів не буде успішним.

"Якщо у Путіна це не вийде, якщо він істотно не просунеться і не захопить нові значні території України, тоді йому взагалі нема на що сподіватися. Він втратить все", - сказав Фейгін.

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Фейгін вважає, що на настрої російської еліти впливають санкції, ізоляція, проблеми з їх капіталами і активами на Заході.

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовця Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

"Тобто, Захід створює ситуацію, при якій не потрібно буде спеціально щось робити. Еліта сама може впоратися з Путіним", - зазначив Фейгін.

Також Фейгін зазначив, що вже зараз в Кремлі розпалюються серйозні конфлікти. Зокрема, йдеться про суперництво між ПВК "Вагнер" і командуванням армією РФ.

Також Фейгін зазначив, що російські еліти очікують поліпшення позицій російської армії на фронті, однак цього не відбудеться, адже партнери і союзники України дали ясно зрозуміти, що "Росії нічого не світить у цій війні".

"У Путіна немає виходу. Він стрімко рухається по дуже вузькому проходу, фактично біжить до прірви і вже не може змінити курс", – сказав Фейгін.

Раніше аналітики Інституту вивчення прийшли до висновку, згідно з яким ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин втратив авторитет в очах Путіна після того, як не зміг захопити Бахмут. Після цього, вважають фахівці, глава Кремля у війні проти України знову зробив ставку на військових.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що через провал з окупації Бахмута Путін більше не довіряє Пригожину. На його думку, Пригожин і Міноборони РФ продовжують протистояння з метою дискредитації один одного.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Фейгін Володимир Путін
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