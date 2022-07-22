"Він бізнесмен, а не самурай": ексспічрайтер Путіна спрогнозував подальші дії президента РФ

Володимир Путін ще ніколи не підходив так близько до краю прірви, вважає Галлямов / Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін рано чи пізно буде змушений визнати, що він програв. Вже зараз він "перебуває на краю прірви". Таку думку озвучив колишній спічрайтер президента РФ, політолог Аббас Галлямов.

Галлямов, який добре знайомий з психотипом глави РФ, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, чи змирився Путін зі статусом "терориста №1".

"Тут, як то кажуть, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Йому, звичайно, це не подобається, але об'єктивно це вже сталося. Він цю репутацію вже отримав. Путін буде боротися не з цією репутацією, він буде боротися з репутацією лузера, який програв, слабака, ось що йому по-справжньому загрожує", - вважає політолог.

При цьому, на думку Галлямова, з репутацією переможеного Путін нічого зробити не зможе.

"Його політичні позиції будуть слабшати, як не крути", - упевнений колишній спічрайтер Путіна.

Також у Галлямова запитали, чи може президент РФ дати задній хід або ж продовжить підвищення ставок.

"У якийсь момент всі ламаються. Ніколи ще Путін не підходив так близько до краю прірви. У міру його ослаблення шанс на те, що еліта виступить проти, зростає. Він бізнесмен, а не самурай. Значить рано чи пізно він прогнеться і програє. Жодних підстав вважати, що він здатний на непохитну мужність і здатний зробити крок в могилу, не здригнувшись, немає", – резюмував Галлямов.

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Як повідомляв Главред, в Росії вичерпуються ресурси, тому армія країни-агресора стрімко втрачає темпи. Зараз головною метою Путіна є завоювання Донецької області в її адміністративних межах. Однак ці спроби поки безуспішні. Як розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, Путін вже не раз ставив перед своєю армією терміни, в які Донеччина повинна була бути захоплена (спочатку 9 травня, потім інші дати в червні та липні), проте окупантам знову і знову не вдається цього зробити.

Нагадаємо, під час свого чергового публічного виступу на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми Путін заявив, що Росія нібито "всерйоз ще нічого не починала" в рамках своєї військової агресії в Україні. Дана заява прозвучала досить дивно на фоні величезних втрат РФ в особовому складі та військовій техніці.

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