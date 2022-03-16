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Окупанти з РФ не можуть ні наступати, ні утримувати захоплені території - британська розвідка

16 березня 2022, 11:28

Росія передислокує сили зі Східного військового округу, Тихоокеанського флоту та Вірменії, а також намагається заручитися допомогою інших держав і найманців.

бойовики на танку, окупована Миколаївка Донецької області 1.03.2022
Російське вторгнення в Україну захлинулося / Reuters

Росія понесла серйозні втрати у війні проти України. Російським агресорам насилу даються не лише наступальні операції, але й захист раніше окупованої території.

Зараз РФ проводить передислокацію військ, щоби доукомплектувати підрозділи, йдеться у свіжому звіті британської розвідки.

Зазначається, що Росія передислокує сили з таких далеких місць, як Східний військовий округ, Тихоокеанський флот і Вірменія.

Також в РФ прагнуть заручитися допомогою інших держав і найманців.

"Від українського опору гине стільки російських військових, що тепер росіяни, ймовірно, не будуть найближчим часом намагатися вести наступальні операції, а будуть чекати ротації та резерви", - повідомив виконавчий редактор видання DefenseOne Кевін Барон.

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Як повідомляв Главред, 16 березня 2022 року почалася двадцять перша доба війни України з російськими загарбниками. Збройні Сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ і тиловій інфраструктурі окупантів. На окремих напрямках ЗСУ перейшли в контрнаступ.

Згідно з даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 16 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 13800 осіб;
  • танків - 430 од.;
  • бойових броньованих машин - 1375 од.;
  • артилерійських систем - 190 од.;
  • РСЗВ - 70 од.;
  • засобів ППО - 43 од.;
  • літаків - 84 од.;
  • вертольотів - 108 од.;
  • автомобільної техніки - 819 од;
  • кораблів / катерів - 3 од.;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11;
  • спеціальної техніки - 10.

Тим часом у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ліквідовано 10 представників вищого командування російських військ, а саме: чотири генерал-майори, три полковники і три підполковники.

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