'Дуже небезпечно': експерт розповів, чи спалахне нова війна на тлі заяв Трампа

Дональд Трамп не планує руйнувати існуючі альянси, адже немає сенсу нищити те, що можна використати, зазначив Валерій Клочок.

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Клочок розповів про загрозу нових воєн через позицію США / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези Клочка:

Початок нової війни в одній із точок світу за адміністрації Трампа можливий

Трамп підтримуватиме країни, які інвестують в оборону

Європа може приховувати реальні події, намагаючись "замирити" ситуацію

Якщо Європа не змінить своєї позиції, а США продовжать риторику Дональда Трампа, нові війни можуть спалахнути в різних точках світу. Трамп буде підтримувати країни, які інвестують у свою оборону, але потребують зовнішнього захисту через невеликі розміри. Про це в інтервʼю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Такі договірні альянси для захисту інтересів Америки можуть включати такі країни, як Ізраїль, Японія, Південна Корея, а також ті, що утворили союзи за часів Байдена, наприклад, з Філіппінами. Варто згадати і союз між Великою Британією, США та Австралією (AUKUS), створений ще на початку каденції Джо Байдена", - зазначив він.

На думку аналітика, Трамп не планує руйнувати існуючі союзи, але й обережно підходитиме до нових угод. Клочок підкреслив, що в Північній Європі вже ведеться гібридна війна Росії проти країн НАТО. Щоб запобігти провокаціям там розмістили патрульні катери та кораблі.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Він також зазначив, що Європа може приховувати реальні події, намагаючись "замирити" ситуацію, що є дуже небезпечним.

"Така тенденція, на жаль, була поширена і під час каденції Байдена. Це дуже небезпечно. Очевидні загрози не можна ігнорувати. Їх потрібно визнавати та діяти превентивно. Росія втручається у внутрішню політику інших країн, і це ігнорування лише призведе до серйозних наслідків у майбутньому. Тому чекати вже немає чого. Ми побачимо, як реагуватиме Трамп: якщо країни самостійно відповідатимуть на виклики, його реакція буде відповідною", - наголосив Клочок.

За його словами, Трамп не залишить без уваги країни, які інвестують у свою оборону. Польща вже оголосила про виділення 5% свого ВВП на оборону, що має сподобатись американському лідеру.

"Але це не питання симпатій, а питання усвідомлення відповідальності. Звісно, багато українців критично ставляться до заяв Польщі щодо припинення передачі зброї, але я їх розумію. Для Польщі небезпека очевидна. Але це питання дискусійне, і більш доцільно стримувати РФ в Україні, адже це вигідніше і стратегічно правильніше. Водночас у Польщі є серйозний тягар – їхнє членство в НАТО, і це накладає певні обмеження, адже вони не можуть діяти поза його межами", - додав експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про перші кроки Трампа:

Плани та укази Трампа - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має амбітний план створити найсильнішу армію у світі. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок оцінює ці плани як практичні для реалізації, якщо зменшити витрати на оборонно-промисловий комплекс і перерозподілити кошти.

Також Трамп заявив, що ОПЕК повинна знизити ціни на нафту, щоб завдати шкоди Росії і сприяти швидкому завершенню війни в Україні. Він вважає, що якщо ціни на нафту знизяться, війна негайно припиниться. Його заклик уже призвів до падіння цін на нафту.

Як повідомляв Главред, адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила прийом заявок на участь у програмах тимчасового в'їзду до США, зокрема "Uniting for Ukraine". Крім цього, президент США підписав укази, що обмежують в'їзд іноземців через південний кордон і скасовують право на громадянство за правом народження.

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Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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