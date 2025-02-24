'Я не використовую слова легковажно': Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

Трамп заявив, що потрібно подивитися, як усе складеться, перш ніж називати Путіна диктатором.

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Трамп відмовився назвати Путіна диктатором / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп не захотів називати Путіна диктатором

Він сказав, що не використовує ці слова легковажно

Президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором. Про це Трамп заявив журналістам під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, пише ВВС.

Зокрема, журналісти запитали у Трампа, чи буде він характеризувати російського лідера Володимира Путіна як "диктатора", вживши це слово раніше щодо Володимира Зеленського в Україні.

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"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться", - відповів президент США.

Крім того, він додав, що в них є "шанс на дуже гарне врегулювання" між Україною і Росією.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Останні заяви Дональда Трампа

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів".

Він також розповів про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Трампа, він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини.

Крім того, Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в України. Окрім переговорів щодо війни, американський лідер повідомив про обговорення "великих угод з економічного розвитку, що будуть між США та Росією".

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