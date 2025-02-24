'Я не використовую слова легковажно': Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

Коротко:
- Трамп не захотів називати Путіна диктатором
- Він сказав, що не використовує ці слова легковажно
Президент США Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором. Про це Трамп заявив журналістам під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, пише ВВС.
Зокрема, журналісти запитали у Трампа, чи буде він характеризувати російського лідера Володимира Путіна як "диктатора", вживши це слово раніше щодо Володимира Зеленського в Україні.
"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться", - відповів президент США.
Крім того, він додав, що в них є "шанс на дуже гарне врегулювання" між Україною і Росією.
Останні заяви Дональда Трампа
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні "може закінчитися скоро - протягом декількох тижнів".
Він також розповів про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Трампа, він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини.
Крім того, Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в України. Окрім переговорів щодо війни, американський лідер повідомив про обговорення "великих угод з економічного розвитку, що будуть між США та Росією".
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