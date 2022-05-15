Новий маразм рашистів: у РФ влаштували конкурс з прикрашання могил

У Росії змагаються хто краще прикрасить могилу / росЗМІ

У російському Новосибірську не придумали нічого кращого, ніж конкурс з прикрашання могил. Цікаво те, що кращому "дизайнеру" виплатили навіть більше, ніж рідним загиблих на війні в Україні - не 10 тис. рублів, а цілих 20 тис. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначив керівник кладовища, де власне і був організований конкурс, земля нині "занадто дороге задоволення", цим" задоволенням " не можна розкидатися, а потрібно доглядати.

Самі ж журі, які оцінювали учасників, вважають, що людям не потрібно сумувати на кладовищах.

"У нас конкурс націлений на те, щоб змістити в першу чергу фокус нашого споживача на інше сприйняття місця поховання. Щоб, приходячи на кладовище, люди були не в стані скорботи, а в стані кращих спогадів про близьку людину", - сказали журі.

Поки невідомо, чиї могили облагороджували учасники конкурсу і чи були згодні на це родичі померлих.

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Росія - країна "некромантів"

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олександр Кущ розповів про те, що Росія перетворюється в країну "некромантів", на першому плані якої є культ смерті.

Всі вже змирилися з давно померлим Леніним, тіло якого довгі роки зберігають на Червоній площі в мавзолеї. Однак в Росії любов до мерців на цьому не закінчується.

Так, 9 травня в Саратові влаштували парад "безсмертної армії зомбі". Можливо, організатори дійсно хотіли нагадати про те, що захисники країни у Другій світовій війні не помруть в їх пам'яті. Однак цей дивний флешмоб можна вважати справжнісіньким закликом смерті.

Божевілля не обійшло стороною і дітей. У Тверській області маленьких дітей змусили лягти, зображуючи могили загиблих воїнів.

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