Новий маразм рашистів: у РФ влаштували конкурс з прикрашання могил

Переможці в конкурсі отримали в два рази більше, ніж рідні військових, загиблих на війні в Україні.
У російському Новосибірську не придумали нічого кращого, ніж конкурс з прикрашання могил. Цікаво те, що кращому "дизайнеру" виплатили навіть більше, ніж рідним загиблих на війні в Україні - не 10 тис. рублів, а цілих 20 тис. Про це повідомляють росЗМІ.
Як зазначив керівник кладовища, де власне і був організований конкурс, земля нині "занадто дороге задоволення", цим" задоволенням " не можна розкидатися, а потрібно доглядати.
Самі ж журі, які оцінювали учасників, вважають, що людям не потрібно сумувати на кладовищах.
"У нас конкурс націлений на те, щоб змістити в першу чергу фокус нашого споживача на інше сприйняття місця поховання. Щоб, приходячи на кладовище, люди були не в стані скорботи, а в стані кращих спогадів про близьку людину", - сказали журі.
Поки невідомо, чиї могили облагороджували учасники конкурсу і чи були згодні на це родичі померлих.
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Росія - країна "некромантів"
Нагадаємо, фінансовий аналітик Олександр Кущ розповів про те, що Росія перетворюється в країну "некромантів", на першому плані якої є культ смерті.
Всі вже змирилися з давно померлим Леніним, тіло якого довгі роки зберігають на Червоній площі в мавзолеї. Однак в Росії любов до мерців на цьому не закінчується.
Так, 9 травня в Саратові влаштували парад "безсмертної армії зомбі". Можливо, організатори дійсно хотіли нагадати про те, що захисники країни у Другій світовій війні не помруть в їх пам'яті. Однак цей дивний флешмоб можна вважати справжнісіньким закликом смерті.
Божевілля не обійшло стороною і дітей. У Тверській області маленьких дітей змусили лягти, зображуючи могили загиблих воїнів.
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