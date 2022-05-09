В Україні загинув 40-й офіцер старшого складу армії РФ – його смерть підтвердили у День перемоги

Російський полковник Блінов загинув у війні на території України/ east2west news

У понеділок, 9 травня, стало відомо про загибель в Україні ще одного офіцера старшого складу російської армії – Олександра Блінова.

Він загинув на території України ще у березні, проте російська влада намагалася приховати його смерть і всіляко її спростовувала, пише The Daily Mail.

Підтвердження з’явилося якраз у День перемоги, 9 травня, коли в РФ закотили уже не такий помпезний парад із залишками армії та військової техніки. Те, що російський офіцер Блінов справді загинув, було підтверджено фотографією на його могилі у Волгограді.

У виданні зазначають, що підтвердження смерті ще одного російського полковника уже вкотре вказує, наскільки некомпетентним є найвище військове керівництво Росії.

Полковник Блінов став вже 40-м у списку офіцерів старшого складу армії РФ, які загинули в Україні.

Блінов був батьком трьох дітей, служив у мотострілецькій частині.

Російський полковник Блінов загинув у війні на території України/ east2west news

Нещодавно стало відомо, що у боях під Харковом українські бійці ліквідували ще одного старшого офіцера російської армії – підполковника Фезула Бічікаєва. Він якраз напередодні такого важливого для Путіна 9 травня поповнив список загиблих в Україні офіцерів старшого складу армії РФ – у списку він став 39-м.

Нагадаємо, на Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Зокрема, російські окупанти намагаються поліпшити своє тактичне положення та оволодіти містом, повідомили у Генштабі. Окупанти хочуть створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

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