Новий рік 2022 вже настав: хто першим зустрів рік Тигра

Останніми Новий рік зустрінуть 1 січня о 13:00 за київським часом жителі Самоа.
31 грудня о 12 годині за київським часом на планету Земля прийшов Новий 2022 рік. Першим його зустріли жителі островів Лайн в Тихому океані, а також частина Кірібаті в Полінезії.
Цікаво, але щоб на всій планеті настав Новий рік, потрібна доба.
Щогодини, а іноді і щопівгодини, Новий рік настає в різних країнах - Від Сходу до Заходу.
Коли планета зустрічає Новий рік за київським часом:
- 12:00 31 грудня - острови Лайн в Тихому океані – це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії.
- 13:00 31 грудня - Нова Зеландія (Острів Чатем), Тонга, Острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида.
- 14:00 31 грудня - Далекий Схід Росії, в тому числі Камчатка.
- 14:30-15:00 31 грудня – Австралія.
- 17:00 31 грудня - Японія, Південна Корея, Північна Корея.
- 18:00 31 грудня - Китай.
- 19:00 31 грудня - Індонезія.
- 20:00 31 грудня - Бангладеш, Шрі-Ланка.
- 20:15 31 грудня - Непал.
- 20:30 31 грудня - Індія.
- 21:00 31 грудня - Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан.
- 21:30 31 грудня - Афганістан.
- 22:00 31 грудня - Вірменія, Азербайджан, Грузія.
- 23:00 31 грудня - Росія, Білорусь.
- 00:00 1 січня - Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.
- 01:00 1 січня - Центральна і Західна Європа, частина Африки.
- 02:00 1 січня - Великобританія, Португалія.
- 04:00 1 січня - Бразилія.
- 05:30 1 січня - Східна Канада (самий східний острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки.
- 07:00 1 січня - США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
- 13:00 1 січня - Самоа (острівна країна в Полінезії в Тихому океані).
Останніми Новий рік зустрінуть 1 січня о 13:00 за київським часом жителі Самоа – острівної країни в Полінезії в Тихому океані.
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Автор: Марія Тупік