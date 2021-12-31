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Новий рік 2022 вже настав: хто першим зустрів рік Тигра

31 грудня 2021, 14:32

Останніми Новий рік зустрінуть 1 січня о 13:00 за київським часом жителі Самоа.

Новий Рік
Новий Рік 2022 / ua.depositphotos.com

31 грудня о 12 годині за київським часом на планету Земля прийшов Новий 2022 рік. Першим його зустріли жителі островів Лайн в Тихому океані, а також частина Кірібаті в Полінезії.

Цікаво, але щоб на всій планеті настав Новий рік, потрібна доба.

Щогодини, а іноді і щопівгодини, Новий рік настає в різних країнах - Від Сходу до Заходу.

Коли планета зустрічає Новий рік за київським часом:

  • 12:00 31 грудня - острови Лайн в Тихому океані – це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії.
  • 13:00 31 грудня - Нова Зеландія (Острів Чатем), Тонга, Острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида.
  • 14:00 31 грудня - Далекий Схід Росії, в тому числі Камчатка.
  • 14:30-15:00 31 грудня – Австралія.
  • 17:00 31 грудня - Японія, Південна Корея, Північна Корея.
  • 18:00 31 грудня - Китай.
  • 19:00 31 грудня - Індонезія.
  • 20:00 31 грудня - Бангладеш, Шрі-Ланка.
  • 20:15 31 грудня - Непал.
  • 20:30 31 грудня - Індія.
  • 21:00 31 грудня - Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан.
  • 21:30 31 грудня - Афганістан.
  • 22:00 31 грудня - Вірменія, Азербайджан, Грузія.
  • 23:00 31 грудня - Росія, Білорусь.
  • 00:00 1 січня - Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.
  • 01:00 1 січня - Центральна і Західна Європа, частина Африки.
  • 02:00 1 січня - Великобританія, Португалія.
  • 04:00 1 січня - Бразилія.
  • 05:30 1 січня - Східна Канада (самий східний острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки.
  • 07:00 1 січня - США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
  • 13:00 1 січня - Самоа (острівна країна в Полінезії в Тихому океані).

Останніми Новий рік зустрінуть 1 січня о 13:00 за київським часом жителі Самоа – острівної країни в Полінезії в Тихому океані.

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