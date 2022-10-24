Новим прем'єр-міністром Великобританії стане Ріші Сунак: що про нього відомо

Ріші Сунак / pixabay , wikipedia.org

24 жовтня в Британії обрано нового лідера Британської Консервативної партії. Ним став Ріші Сунак.

Це означає, що він найближчим часом стане прем'єр-міністром Великобританії.

Сунак змінить на посаді прем'єра Ліз Трас, яка пробула на посаді менше двох місяців.

Офіційна заява майбутнього прем'єра в Палаті громад очікується найближчим часом.

У консервативній партії вже підтвердили, що він залишився єдиним кандидатом на пост лідера партії і, отже, стане ним автоматично.

Оскільки суперниця Сунак, лідер консерваторів в Палаті громад Пенні Мордонт, оголосила про те, що вибуває з гонки.

Главою уряду король Чарльз III, як очікується, призначить його вже на цьому тижні.

Що відомо про Ріші Сунак

42-річний Ріші Сунак стане першим першим прем'єр-міністром Великобританії з південноазіатськими корінням. Його батьки - індійці, які працювали в сфері медицини і фармацевтики, емігрували до Великобританії зі Східної Африки в 1960-х роках.

У 2015 році Сунак обрався до Палати громад.

У 2016 році він проголосував за Брекзит – вихід Великобританії з Євросоюзу.

У 2019 році - підтримав Бориса Джонсона в його боротьбі за крісло прем'єр-міністра Великобританії після відставки Терези Мей.

В уряді Джонсона Сунак був призначений на посаду головного секретаря казначейства Великобританії, а в лютому 2020 року очолив це міністерство.

Як міністр фінансів Сунак, за оцінками експертів, досить успішно провів Великобританію через пандемію COVID-19, серед іншого забезпечивши грошову підтримку власникам закритих ресторанів і збереження робочих місць.

У 2022 році Сунак один з перших пішов у відставку через незгоду з економічною політикою Джонсона.

Влітку 2022 року Сунак поряд з Трас і ще шістьма кандидатами брав участь в гонці за місце прем'єр-міністра Великобританії. У фіналі він отримав 42,6% голосів, програвши Ліз Трас - 57,4%.

Підтримка України

Ріші Сунак вважає себе традиційним консерватором. Виступає за низькі податки і малі державні витрати. У своєму Twitter Сунак ще влітку підсумував досягнення Бориса Джонсона і засудив Путіна.

"Він провів нашу країну через одні з найскладніших викликів, з якими ми коли-небудь стикалися, а потім взявся (боротися) проти Путіна і його варварської війни в Україні", - пише Сунак.

До того ж раніше Ріші Сунак закликав не пускати Путіна на саміт G20, заявляв, що якщо стане прем'єром, першою поїздкою буде Київ, а в інтерв'ю The Sun говорив, що хто б не став прем'єром, Британія залишиться союзником України.

Відставка Ліз Трас

Прем'єрміністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єр-міністра після бурхливих 45 днів на посаді.

За п'ять тижнів на своїй посаді з Трас позбулася двох головних Міністрів, підтримки парламентської фракції і електорату. Трас залишиться прем'єром, поки не буде обраний наступник.

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