УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Новим прем'єр-міністром Великобританії стане Ріші Сунак: що про нього відомо

24 жовтня 2022, 16:15

Офіційна заява майбутнього прем'єра в Палаті громад очікується найближчим часом.

Великобританія, Ріші Сунак
Ріші Сунак / pixabay , wikipedia.org

24 жовтня в Британії обрано нового лідера Британської Консервативної партії. Ним став Ріші Сунак.

Це означає, що він найближчим часом стане прем'єр-міністром Великобританії.

Сунак змінить на посаді прем'єра Ліз Трас, яка пробула на посаді менше двох місяців.

Офіційна заява майбутнього прем'єра в Палаті громад очікується найближчим часом.

У консервативній партії вже підтвердили, що він залишився єдиним кандидатом на пост лідера партії і, отже, стане ним автоматично.

Оскільки суперниця Сунак, лідер консерваторів в Палаті громад Пенні Мордонт, оголосила про те, що вибуває з гонки.

Главою уряду король Чарльз III, як очікується, призначить його вже на цьому тижні.

Що відомо про Ріші Сунак

42-річний Ріші Сунак стане першим першим прем'єр-міністром Великобританії з південноазіатськими корінням. Його батьки - індійці, які працювали в сфері медицини і фармацевтики, емігрували до Великобританії зі Східної Африки в 1960-х роках.

У 2015 році Сунак обрався до Палати громад.

У 2016 році він проголосував за Брекзит – вихід Великобританії з Євросоюзу.

У 2019 році - підтримав Бориса Джонсона в його боротьбі за крісло прем'єр-міністра Великобританії після відставки Терези Мей.

В уряді Джонсона Сунак був призначений на посаду головного секретаря казначейства Великобританії, а в лютому 2020 року очолив це міністерство.

Як міністр фінансів Сунак, за оцінками експертів, досить успішно провів Великобританію через пандемію COVID-19, серед іншого забезпечивши грошову підтримку власникам закритих ресторанів і збереження робочих місць.

У 2022 році Сунак один з перших пішов у відставку через незгоду з економічною політикою Джонсона.

Влітку 2022 року Сунак поряд з Трас і ще шістьма кандидатами брав участь в гонці за місце прем'єр-міністра Великобританії. У фіналі він отримав 42,6% голосів, програвши Ліз Трас - 57,4%.

Підтримка України

Ріші Сунак вважає себе традиційним консерватором. Виступає за низькі податки і малі державні витрати. У своєму Twitter Сунак ще влітку підсумував досягнення Бориса Джонсона і засудив Путіна.

"Він провів нашу країну через одні з найскладніших викликів, з якими ми коли-небудь стикалися, а потім взявся (боротися) проти Путіна і його варварської війни в Україні", - пише Сунак.

До того ж раніше Ріші Сунак закликав не пускати Путіна на саміт G20, заявляв, що якщо стане прем'єром, першою поїздкою буде Київ, а в інтерв'ю The Sun говорив, що хто б не став прем'єром, Британія залишиться союзником України.

Відставка Ліз Трас

Прем'єрміністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єр-міністра після бурхливих 45 днів на посаді.

За п'ять тижнів на своїй посаді з Трас позбулася двох головних Міністрів, підтримки парламентської фракції і електорату. Трас залишиться прем'єром, поки не буде обраний наступник.

Читайте також:

Британия прем'єр-міністр Ріші Сунак
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:42

Застарілий жир вмить зникне: як просто і легко очистити деко від нагару

17:19

Дім - повна чаша: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти вже в листопаді

17:15

"Краще не загострювати": в Італії скасували концерт ТНМК через неофашистів

17:06

ЗСУ після Херсона підуть на Крим, а Путін оголосить воєнний стан по всій РФ – ФейгінВідео

16:44

Складно триматися: Кароль поділилася секретом молодості і стрункості

Реклама
16:44

Як шукати роботу за кордоном під час війни: 5 корисних порад

16:37

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

16:32

ЗСУ ліквідували командира окупантів - підполковника "елітних" військ РФВідео

16:28

Український нацвідбір на Євробачення-2023: організатори оголосили дату і місцеВідео

16:15

Новим прем'єр-міністром Великобританії стане Ріші Сунак: що про нього відомоВідео

16:10

Чому Борис Джонсон вирішив зійти з дистанціїПогляд

16:08

"У Кремля до нього багато питань": в ГУР розповіли, де знаходиться кум Путіна МедведчукВідео

15:58

Іран перекидає у РФ ударні дрони Arash-2 і балістичні ракети – розвідкаВідео

15:47

Молода пасія колишнього чоловіка Ані Лорак знялася в розпусних нарядах в ліжку з подругою

15:42

"Ми переможемо. І в холоді, і в голоді": легендарна Ада Роговцева потужно звернулася до українцівВідео

15:34

Контрнаступ на Харківщині: у ЗСУ розповіли про просування впередВідео

15:26

У Путіна влаштували істерику через Україну: скаржаться, що світ не вірить у фейк про "брудну бомбу"Відео

15:14

Смачніше Олів'є в 10 разів: бомбічний салат на Новий рік 2023 - легкий рецептВідео

14:51

У ГУР назвали ймовірне ім'я нового президента РФ і розповіли, чи живий ПутінВідео

14:48

Зірка Сватів та Папіка вагітна - акторка показала кругленький животик

Реклама
14:46

"Щодня вас кидають на забій": у Генштабі ЗСУ потужно закликали ворогів здаватися в полонВідео

14:45

ЗСУ у Херсонській області звільнили від військ РФ понад 90 населених пунктів - ОК ПівденьВідео

14:43

Росія може застосувати "брудну бомбу" з метою провокації - МЗС Латвії

14:11

"Я не обираю батьківщину, а обираю сім'ю": українська актриса встала на бік ворога

14:02

"Просто понесло": пропагандист Красовський вибачився за заклики вбивати українських дітей

14:01

Захист від ракет і дронів РФ: ФРН передасть Україні нові системи ППО Iris-Т - ШольцВідео

13:55

Холдинг Techiia завів в Україну російського букмекера 1xBet - розслідування

13:54

"Та ми тебе взагалі не любили": Лоліта прокоментувала цькування Пугачової в РФ

13:43

Свята в листопаді 2022: важливі дати останнього місяця осені

13:40

"Був сином генерала": ЗСУ знищили капітана спецзагону РФВідео

13:33

Як економити воду і електроенергію під час прання в машинці: три важливих правилаВідео

13:33

Обіцяв "стояти за Путіна до кінця": на Херсонщині ліквідували прапорщика Саратовського спецназу

13:00

Гороскоп на завтра 25 жовтня 2022: Тільцям - розчарування, Терезам - зміни, Козерогам - обман

12:59

Ракетні удари РФ: 86% українців за продовження збройної боротьби - опитуванняВідео

12:29

Гуркіт і величезний стовп диму: у Новій Каховці прогриміли вибухи після прильотівВідео

12:22

Собчак знову висміяла безглуздий лук Тіни Канделакі

12:10

Ризик підриву Каховської дамби окупантами: Буданов описав два можливі сценаріїВідео

12:03

Jerry Heil написала пісню у прямому ефірі Сніданку з 1+1 з укриття та розповіла, про своє коханняВідео

11:54

Звинуватили чайок: у Росії назвали причину падіння Су-34 в ЄйськуВідео

11:42

Українцям масово відключають електроенергію: яким областям чекати на "блекаут"Відео

Реклама
11:40

Молодик в жовтні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

11:09

Закликав топити та спалювати українських дітей: у Росії пропагандисти "кинули" свого ж ведучогоВідео

10:55

SpaceX не вимкне Starlink для України навіть при відмові Пентагону платити - МаскВідео

10:52

Favbet Foundation передав пікап батальйону імені Кульчицького

10:36

"Повістку слід чекати всім військовозобов'язаним": українців попередили про нову хвилю мобілізаціїВідео

10:22

До кінця року Україна відіб'є Херсон - Буданов

10:10

Президент Мотор Січі Богуслаєв продавав РФ запчастини під час війни: опубліковані телефонні розмовиВідео

09:59

Вибухом розірвало ногу: скандальний пропагандист РФ отримав поранення під ДонецькомВідео

09:30

"Орбан, йди": угорці збунтувалися і женуть в шию проросійського прем'єраВідео

09:29

РФ ще довго тероризуватиме українців "шахідами", 30% дронів доходять до цілі - БудановВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осінь
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти