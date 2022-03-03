Українці, які втратили роботу через війну, отримають компенсацію від держави - Зеленський

Українці, які втратили роботу через війну, отримають компенсацію від держави / скріншот з відео

Уряд України підготував програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну.

"Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен українець, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає 6,5 тисячі гривень без жодних умов", - заявив Зеленський у своєму зверненні до українців.

Зазначимо, що російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат після вторгнення в Україну. З початку бойових дій окупант втратив близько 9000 осіб особового складу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Згідно з останніми даними від ООН, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з нашої країни вже виїхало близько одного мільйона осіб. Більшість біженців їдуть до сусідніх країн - Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Молдову.