"Ноги схожі на сірники, втрачає вагу": Путін перебуває під дією сильних наркотиків - Соловей

Соловей стверджує, що Путін вживає наркотики, щоб не виглядати абсолютно кволим.

Володимир Путін / Колаж фото pixabay.com, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін знаходиться під дією сильних наркотиків. Він вживає "дуже сильні стимулятори" через погіршення стану здоров'я.

Про це заявив російський політолог, колишній професор Московського інституту міжнародних відносин, в якому готують розвідників і дипломатів, Валерій Соловей, пише The Mirror.

За його словами, диктатор Путін лікується від раку і неврологічних захворювань. Також диктатор стрімко втрачає вагу, а низька ефективність лікування змушує його відчувати себе "дуже засмученим" і "абсолютно пригніченим".

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Зокрема, Путін виглядав "дуже погано" на зустрічі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим два тижні тому. На відео із зустрічі блідий Путін щосили стискав край столу руками.

"Подивіться, якщо ви побачите, як ходить справжній Путін, ви помітите, що його ноги стали більше схожі на сірники. Він сильно схуд... А двійник його тіла виділяється незграбністю особи. Це пов'язано з тим, що у двійника проблеми з нирками", - розповів Соловей, додавши, що медперсонал приховує схуднення Путіна ватяними підкладками.

Соловей також стверджує, що Путін вживає наркотики, щоб не виглядати абсолютно кволим і болючим.

"Коли він виступає на публіці, як кажуть молоді люди, "на швидкому", - дуже сильних стимуляторах", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

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