Нідерланди доставлять в Україну 200 ракет Stinger

Нідерланди поставлять Україні озброєння / УНІАН

Уряд Нідерландів проголосував за відправку 200 зенітних ракет Stinger в якості допомоги українській армії.

Про це йдеться в спільному листі до парламенту глав МЗС і Міноборони, яке потрапило в ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання RTL.

ЗМІ посилаються на документ підписаний міністрами закордонних справ і оборони Вопке Хукстра і Кайси Оллонгрен. Він передбачає прискорену процедуру відправки озброєння, без ретельного розгляду критеріїв експорту зброї. З причини особливих обставин цю процедуру скоротили.

Серед іншої військової допомоги Нідерланди передадуть Україні 200 зенітних ракет Stinger, які застосовуються для усунення ворожої авіації. Вони ефективні для ураження цілей В радіусі від 0,5 метра до 5 кілометрів.

В уряді Нідерландів відправлять озброєння в Україну якнайшвидше.

Реклама

"Нідерланди, як і інші країни, стикаються з логістичними проблемами", - наголошується в посланні.

Читайте також: