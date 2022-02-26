Нідерланди доставлять в Україну 200 ракет Stinger

Нідерланди готують до відправки в Україну зенітні ракети.
Уряд Нідерландів проголосував за відправку 200 зенітних ракет Stinger в якості допомоги українській армії.
Про це йдеться в спільному листі до парламенту глав МЗС і Міноборони, яке потрапило в ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання RTL.
ЗМІ посилаються на документ підписаний міністрами закордонних справ і оборони Вопке Хукстра і Кайси Оллонгрен. Він передбачає прискорену процедуру відправки озброєння, без ретельного розгляду критеріїв експорту зброї. З причини особливих обставин цю процедуру скоротили.
Серед іншої військової допомоги Нідерланди передадуть Україні 200 зенітних ракет Stinger, які застосовуються для усунення ворожої авіації. Вони ефективні для ураження цілей В радіусі від 0,5 метра до 5 кілометрів.
В уряді Нідерландів відправлять озброєння в Україну якнайшвидше.
"Нідерланди, як і інші країни, стикаються з логістичними проблемами", - наголошується в посланні.
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