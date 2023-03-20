"Нервовий тік почався": Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном влаштував "спекотні" танці

Як звернули увагу користувачі Мережі, Путін почав танцювати ногами і схопився руками за стіл.

Путін, Сі Ціньпін / скріншот

​Сьогодні 20 березня прибув до Москви на зустріч з диктатором Володимиром Путіним, якому видали ордер на арешт, президент Китаю Сі Цзіньпін.

Президент-диктатор Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном не міг контролювати свої ноги.

Як звернули увагу користувачі Мережі, Путін почав танцювати ногами і схопився руками.

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Під час привітання свого колеги в Москві він регулярно смикався, ноги трусилися і "танцювали".

Користувачі Мережі в коментарях відзначають, що у Путіна "нервовий зрив або судоми почали хапати".

Крім того, в Мережі помітили ще одну дивну річ. Зазвичай диктатор зустрічає у себе гостей за метровими столами.

"Так близько Путін ні до кого ще не був: для зустрічі з Сі Цзіньпіном кремлівський упир вибрав найменший столик?",- пише радник МВС Антон Геращенко.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

17 березня в Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії 20-22 березня.

Спікер МЗС Китаю Ван Веньбін заявив, що Сі Цзіньпін під час візиту в РФ буде відстоювати "об'єктивну і неупереджену" позицію Китаю по відношенню до російсько-української війни і буде просувати необхідність мирного врегулювання.

Поїздка Сі Цзіньпіня в Москву відбудеться на тлі спроб Пекіна представити себе нейтральним посередником у війні РФ проти України, зберегти свої відносини без кордонів з РФ і відновити зв'язки із Заходом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Сі Цзіньпін під час офіційного візиту в РФ, ймовірно, буде обговорювати з російським диктатором Володимиром Путіним схеми ухилення від санкцій і зацікавленість Китаю в посередництві у врегулюванні війни в Україні.

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