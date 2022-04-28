Несподіваний діагноз: психолог розповіла про внутрішній конфлікт у Путіна

Володимир Путін / УНІАН

У президента РФ Володимира Путіна спостерігаються ознаки психопатії, заявила фізіогноміст, кандидат психологічних наук Світлана Арефнія.

Такий висновок вона зробила на основі аналізу відео зустрічі Путіна з Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

"У нього може бути внутрішній конфлікт. З одного боку, дивлячись, скільки робить для своєї безпеки (переховується, змінює бункери, наймає шаманів тощо), стає зрозуміло — він тримається за життя. Інакше він би виходив на публіку, спілкувався з людьми, тобто був би відкритішим. Тобто, так, він за своє життя переживає, але вороття назад немає. Путін вже пішов ва-банк. Тому в нього відбувається внутрішній конфлікт, коли він хоче зберегти своє життя, але все одно піде до кінця. Якби він був конкретним психопатом, то не ховався б і не робив усього того, що ми бачимо. Так, сумніви у нього є. Він 100% боїться за своє життя", - говорить експерт.

Кандидат наук пояснила, що президент РФ робить якісь кроки, іноді не продумані і не зовсім зрозумілі.

"Про відсутність близьких свідчить те, що він на всіх переговорах сидить на великій відстані від усіх. Навіть від чиновників, які вважаються наближеними до нього. Він нікому не довіряє і не підпускає до себе. Можливо, Путін поступово збожеволів. Це набутий діагноз. Влада, безкарність — це його підживлює", - додала Арефнія.

Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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