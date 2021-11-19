Нелегали раптово зникли з кордону: у Польщі пояснили, що відбувається в Білорусі

Нелегальних мігрантів прибрали з кордону Білорусі та Польщі / Reuters

Со кордону Білорусі і Польщі в районі переходу в Кузниці зникли нелегальні мігранти, які прагнули потрапити в Євросоюз.

Про те, що Білорусь забрала всіх мігрантів з польського кордону повідомив в Twitter заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажей Побожи.

За його даними, більшу частину нелегалів Білорусь розмістила в логістичному центрі, інші вже повернулися на батьківщину.

"Начальник прикордонної служби Білорусі у відповідь на лист польських прикордонників повідомив, що в районі переходу в Кузницыі більше немає небезпечних мігрантів, більшість з них було розміщено в логістичному центрі, а решта вилетіли додому ввечері. Наші служби підтверджують це", - додав Побожи.

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Криза на кордоні Білорусі та Польщі

Раніше Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності країни.

Як відомо. з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі.

Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

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