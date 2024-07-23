Не витримала критики після замаху на Трампа: глава Секретної служби йде у відставку

У вівторок, 23 липня, керівниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку на фоні розслідування, яке виявило недостатність заходів з боку її відомства для попередження замаху на колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомило CNBC.
Чітл оголосила про своє рішення наступного дня після слухань у Комітеті з питань нагляду Палати представників США. Під час цих слухань члени комітету жорстко розкритикували дії Секретної служби під час мітингу Трампа 13 липня, де і відбувся замах.
Агенти Секретної служби дозволили Дональду Трампу вийти на сцену і розпочати свій виступ, незважаючи на повідомлення місцевої поліції про підозрілу особу на заході. Цю особу, Томаса Крукса, пізніше ліквідував снайпер Секретної служби після того, як він кілька разів вистрілив у Трампа.
Раніше Чітл відмовилася йти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою для керівництва Секретною службою. Водночас жінка взяла на себе відповідальність за те, що відомству не вдалося запобігти замаху.
Попри це, члени комітету з Республіканської партії настійно вимагали її відставки і розслідування її діяльності Федеральним бюро розслідувань. Як зазначає CNN, Чітл очолювала Секретну службу з 2022 року.
Замах на Трампа і вплив на вибори у США - подробиці
Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.
Після замаху рейтинг Трампа може зрости на 5-7%, але це не гарантує перемоги. Виборча кампанія-2024 у США буде дуже емоційною та непередбачуваною. Кочетков підкреслив, що для Байдена натомість вибори - це "останній бій у житті".
Як повідомляв Главред, замах на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа був реальним, а не інсценованим. Кочетков вважає, що американське суспільство реагує на "неправильності" здебільшого психологічно чутливими способами, що ілюструється подіями, які мають терористичний характер.
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