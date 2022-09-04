"Не російський народ тут винен": США не підтримують ідею обмежити у візах всіх росіян

Санкції проти РФ / reuters

Речник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не вважають за необхідне обмежувати у візах всіх росіян як санкцію за вторгнення Росії в Україну.

В інтерв'ю російському каналу Дождь він заявив, що обмеження повинні ставитися до конкретних осіб.

За словами Кірбі, не потрібно перетворювати санкційний візовий режим у війну з усім російським народом.

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"Зараз по відношенню до Росії не можна робити вигляд, ніби нічого не відбувається. Ми запровадылы візові обмеження для окремих росіян. Ми вважаємо, що це інструмент, що дозволяє притягнути Путіна до відповідальності за те, що він робить в Україні. Також це допомагає притягнути до відповідальності членів його олігархії, прихильників режиму, залучених у війну проти України. Ми не вважаємо, що всі росіяни повинні відповідати за дії Путіна, це непродуктивно. Не російський народ тут винен, а президент Путін і його кабінет насаджують цю незаконну і необгрунтовану війну", - сказав Кірбі.

У той же час представник Білого дому підкреслив, що всі прихильники чинного режиму РФ і фінансують його люди повинні максимально відчути вплив санкцій.

Заборона видачі віз росіянам

Відзначимо, що в Польщі підтримують подальше введення санкції проти держави-окупанта і працюють над тим, щоб розробити механізм, що дозволяє припинити видачу віз росіянам.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Петро Вавжик підкреслив, що в Європейському Союзі є великі країни, які виступають проти того, щоб росіянам перестали видавати візи. Зокрема, це - Німеччина, Франція та Нідерланди.

Вавжик підкреслив, що тому Польща самостійно працює над тим, щоб обмежити видачу шенгенських віз росіянам.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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