"Не маєте права вирішувати": США озвучили теми-табу в переговорах із Росією

У США озвучили теми-табу на переговорах з РФ / Reuters

Заступник держсекретаря США Венді Шерман на переговорах щодо "гарантій безпеки" з Росією озвучила питання, за якими США не готові йти на компроміс.

"Я чітко сказала росіянам: ви не маєте права вирішувати членство в НАТО. Це не ваше рішення. Це залежить від членів НАТО. Ні, ви не можете вирішувати, що вся наступальна зброя залишить Європу. Ні, ви не можете сказати, що ми повертаємо годинник до 1997 року, і що всі країни, які приєдналися до НАТО з тих пір, мають вийти (з Альянсу). Ні, цього не станеться", - розповіла Шерман в середу, 26 січня, під час дискусії YES.

Вона також виділила питання, за якими США готові домовлятися з Росією.

"Але якщо ви хочете поговорити про реальні загальні питання безпеки: контроль за озброєнням, деконфліктність, прозорість, шляхи, як ми можемо зміцнити загальну безпеку - ми за те, щоб мати такі дискусії", - сказала вона.

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Плани в Росії про визнання "ЛДНР" на Донбасі

Російські депутати Держдуми від фракції Комуністичної партії (КПРФ) раніше внесли на розгляд парламенту проект звернення до президента Володимира Путіна про визнання " ДНР "і"ЛНР". У документі йдеться про те, що парламентарі просять главу РФ визнати "утворення" на Донбасі в якості "самостійних, суверенних і незалежних" держав. Також вони закликають Путіна провести переговори з лідерами так званих "ЛДНР" з метою встановлення режиму правового співробітництва.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін про документ не знає. Керівництво РФ розглядатиме питання з "ЛДНР" в тому випадку, якщо відбудеться голосування.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров розповів про те, що Москва поки не збирається визнавати "ЛДНР". За його словами, дані утворення, мовляв, самі відкликали результати своїх " референдумів про незалежність "в обмін на підписання "Мінську".

24 лютого в КПРФ оголосили про те, що Рада Держдуми РФ розгляне проект звернення до Путіна щодо "ДНР" таі"ЛНР" у лютому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що якщо Росія офіційно визнає "ЛДНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей, це означатиме вихід Москви з Мінських угод.

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