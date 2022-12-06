"Не робіть з мухи слона": Макрон знову заговорив про "гарантії безпеки" для РФ

В кінці мирних переговорів повинні бути "суб'єкти колективної безпеки по всьому регіону", впевнений президент Франції.

Еммануель Макрон вважає за необхідне дати гарантії безпеки РФ / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував критику на свою адресу після заяви про необхідність надання Росії "гарантій безпеки" у разі її повернення за стіл переговорів.

За словами французького лідера, критики його заяви нібито шукають "протиріччя там, де їх немає". Його заяву на саміт ЄС-Балкани в Тирані цитує Le Figaro.

"Я не думаю, що ми повинні робити з мухи слона, намагаючись побачити протиріччя там, де їх немає", - заявив президент Франції.

Він також пояснив свою пропозицію зазначивши, що в кінці мирних переговорів повинні бути "суб'єкти колективної безпеки по всьому регіону".

Французький лідер вважає, що РФ необхідно дати гарантії з приводу її побоювань щодо присутності НАТО біля її кордонів.

"Необхідно буде дати гарантії власної безпеки Росії в той день, коли вона це зробить - повернеться за стіл переговорів. Одним із суттєвих моментів є її страх, що НАТО прийде до дверей, тобто розміщення зброї, яка може загрожувати Росії", - додав Макрон.

Скандальна Заява Макрона

Раніше Макрон заявив – Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом).

"Ви думаєте, що коли ми проходили випробування, пов'язані з Ельзасом і Лотарингією [прикордонні французькі регіони, які були практично 50 років окуповані Німеччиною - Главред], ми б хотіли, щоб світовий лідер говорив нам зробити те чи інше? Так і тут – це вирішувати українському народу самостійно, а не нам вирішувати, на яких умовах, як і коли (проводити переговори – Главред)", - розповів Макрон.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам країни-агресора Росії про "переговори". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. За його словами, ЗСУ не можуть зупинитися, інакше Захід втомиться від війни, а Росія просуватиме тему "діалогу" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що поки ніяких переговорів Москви і Києва не може бути. Він звинуватив Україну в нібито " небажанні говорити з Росією", але не сказав, що Росія прикривається "діалогом", щоб отримати паузу і потім піти в новий наступ на українську державу.

Інші новини: