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У НАТО новий генсек: хто ним став і коли почне виконувати обов’язки

Альона Вороніна
26 червня 2024, 11:35оновлено 26 червня, 12:10
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Новий генсек Альянсу офіційно почне виконувати свої обов’язки з 1 жовтня 2024 року, замінивши на цій посаді Єнса Столтенберга.
Флаг НАТО, Марк Рютте
Марк Рютте став новим генсеком НАТО/ колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте офіційно став новим генсеком Північноатлантичного альянсу. Посли НАТО затвердили його на цю посаду у середу, 26 червня, повідомляє Reuters.

"Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який змінить Єнса Столтенберга", – зазначається у заяві НАТО.

Рютте офіційно почне виконувати свої обов’язки з 1 жовтня цього року, замінивши на цій посаді Єнса Столтенберга. Саме на початку жовтня закінчиться термін повноважень Столтенберга, який перебував на цій посаді 10 років.

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Зазначається, що призначення Марка Рютте на цю посаду стало формальністю після того, як президент Румунії Клаус Йоханніс, котрий був єдиним суперником Рютте, оголосив про свій вихід з перегонів, коли не зумів набрати достатню кількість голосів.

Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Ставлення Марка Рютте до України – останні новини

За кілька днів до повномасштабної війни у 2022 році нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте публічно назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним" через ескалацію, яку Путін влаштував навколо України. Також Рютте тоді закликав до санкцій проти РФ.

1 березня 2024 року Україна підписала важливу безпекову угоду з Нідерландами. Угода про гарантії безпеки передбачає потужну підтримку для України.

В серединці квітня 2024 року Рютте запропонував викупити Patriot для України у країн, які їх мають, але не хочуть передавати українцям. Потреба в наданні Україні систем Patriot є нагальною, заявив Рютте.

У червні цього року прем’єр Нідерландів назвав "правильною" відсутність Росії на Саміті миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Під час другого пленарного засідання саміту Рютте зауважив, що нинішня зустріч – сигнал Путіну. Він додав, що усі країни-учасниці заходу згодні, що Росія у цей час не повинна бути за цим столом.

"Відсутність Росії за цим столом на Саміті миру – це абсолютно правильне рішення. Мир буде тоді, коли Росія поважатиме міжнародні принципи та Статут ООН", – наголосив Рютте.

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НАТО Марк Рютте Йенс Столтенберг Північноатлантичний альянс
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