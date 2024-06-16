Премʼєр Нідерландів назвав "правильною" відсутність Росії на Саміті миру

Триває другий день Саміту миру у Швейцарії.

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Рютте зробив заяву про Путіна / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот відео

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав правильною відсутність Росії на Саміті миру у Швейцарії, на чому наполягала низка країн світу, зокрема проросійськи налаштований Китай.

Під час другого пленарного засідання саміту Рютте зауважив, що нинішня зустріч - сигнал Путіну.

"Ми показуємо важливий сигнал - не тільки український народ хоче миру, цього хочуть усі. Ще більший сигнал посилаємо Путіну", - сказав нідерландський премʼєр.

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Він додав, що усі країни-учасниці заходу згодні, що Росія зараз не повинна бути за цим столом.

"Відсутність Росії за цим столом на Саміті миру - це абсолютно правильне рішення. Мир буде тоді, коли Росія поважатиме міжнародні принципи та Статут ООН", - наголосив Рютте.

Триває другий день Саміту миру - останні новини

У Швейцарії триває другий день організованого Україною Саміту миру. У заході взяла участь 101 країна світу.

За підсумками Саміту сторони ввечері, 16 червня, оголосять фінальну декларацію. Пропозиції потім передадуть країні-агресорці.

Зустріч стосується обговорення продовольчої, гуманітарної та ядерної безпеки. З-поміж іншого, країни-учасниці також обговорять повернення Росією полонених українців.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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