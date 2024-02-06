Путін знайшов 'ахіллесову п'яту' НАТО: експерт розкрив план нападу РФ на Альянс

Спостерігаються певні кроки Росії у напрямку підготовки до можливого військового конфлікту в Сувалкському коридорі, стверджує Дмитро Снєгирьов.

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Росія здійснила перші кроки у напрямку агресії проти НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Росія вже розпочала підготовку до нападу в Сувалкському коридорі. Випробування систем РЕБ у Європі та розташування ПВК "Вагнер" на території Білорусі є першими кроками у цьому напрямку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов.

За його словами, Сувалкський коридор є досить вразливим через свою обмежену пропускну здатність і складність логістики. Тому він є потенційним місцем для початку російської агресії.

"Ще у 2015 році Польща заявила про те, що це Ахіллесова п'ята блоку НАТО. Там є дві автомагістралі, відповідно, досить обмежена пропускна спроможність. Щодо залізничної колії, то у Польщі вона європейська, а в країнах Балтії вона досі радянська. Тобто НАТО намагається вирішити багато проблем (у першу чергу – логістичні) для можливого перекидання військ НАТО", - пояснив Снєгирьов.

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Снєгирьов також зазначив, що подібно до сценарію, який спостерігався на сході України у 2014 році, Росія, ймовірно, використовуватиме гібридний сценарій. РФ залучить проксі-сили, такі як ПВК "Вагнер", замість регулярних військ.

"Росія вже робить перші кроки як випробуванням систем РЕБ, так і перекиданням ПВК "Вагнер" на територію Білорусі. Скоріше за все, буде відпрацьовуватися так званий гібридний сценарій. Тобто те, що було на Сході у 2014 році, проксі сили, а не регулярні війська зайшли на територію України. Те саме, ймовірно, буде віддзеркалено, але за участі ПВК "Вагнер", - додав він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Напад Росії на країни Балтії

Нагадаємо, Росія може напасти на Естонію, одну з країн Балтії, щоб продемонструвати неспроможність НАТО швидко реагувати на подібні ситуації. Дипломат Валерій Чалий зазначив, що країни Балтії настійливо вимагають зміцнення присутності оборонних сил НАТО на своїй території через зростаючу загрозу з боку Росії.

Також, за даними Daily Mail, Росія готується до війни з Заходом, а заплановані витрати Кремля на 2024 рік це підтверджують. Початок російського вторгнення в країни НАТО до 2044 року може включати кібератаки на морські порти та порушення поставок озброєння. Потім Росія може розпочати вторгнення сушею, морем і повітрям через Сувальський коридор, з метою захоплення Литви, Польщі або Естонії.

Як повідомляв Главред, країни Балтії готуються до можливої військової агресії Росії, будуючи бетонні оборонні лінії. Естонія планує спорудити лінію з 600 бункерів на східному кордоні, недалеко від Чудського озера. Латвія та Литва також роблять подібні заходи для захисту.

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