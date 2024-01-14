УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни зібрали 40 тисяч солдатів: генерал ЗСУ назвав напрямок головного удару

Юрій Берендій
14 січня 2024, 11:47
Сили оборони України на Таврійському напрямку змогли знищити рідкісну САУ 2С34 "Хоста", а також ще 60 одиниць військової техніки російських окупантів.
Росіяни зібрали 40 тисяч солдатів: генерал ЗСУ назвав напрямок головного удару
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили рідкісну техніку ворога / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Кількість окупаційних військ у районі Авдіївки залишається незмінною. Росіяни сконцентрували на цьому напрямку бойових дій 40 тисяч військових для наступу на позиції Сил оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує з глибини, тобто старається її не тримати на передовій, тому що її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах. На Авдіївському напрямку - це приблизно 40 тисяч діє", - сказав речник.

Штупун також зазначив, що російські окупанти продовжують активно використовувати безпілотні літальні апарати на фронті. Тільки за вчорашній день захисники знищили 27 ворожих дронів.

відео дня

Яка ситуація на Таврійському напрямку?

Водночас, на Таврійському напрямку Сили оборони знищили досить рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста", крім того, ушкоджено ЗРК "ТОР". Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами бригадного генерала, російські окупаційні війська продовжують активно завдавати авіаудари по позиціях сил оборони України. Він додав, що лише за вчора, противник наніс 34 авіаудари, більшість з яких - на Донеччині.

Тарнавський зазначив, що також було зафіксовано кілька випадків використання гелікоптерів Ка-52 та штурмовиків Су-25 для ударів. Ворог здійснив 43 бойових зіткнення та здійснив 914 артобстрілів, зосереджуючи свої зусилля в районах Авдіївки та Новомихайлівки.

"Загальні втрати ворога у живій силі склали 437 осіб та 60 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 засіб ППО, 27 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиницю спеціальної техніки. Злетів у повітря 1 ворожий склад з боєприпасами", - написав генерал.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові здійснили успішну контратаку поблизу Орлянки, звільнивши від російських окупантів 1,7 квадратних кілометрів території. Аналітики ISW зауважують, що хоча російські та українські війська продовжують позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, не було підтверджень змін на лінії фронту в цьому районі.

Також військовий експерт Богдан Мірошниченко попереджує, що посилення російських атак на ключових напрямках може відбутися протягом наступних 10 днів. Він прогнозує відновлення штурмових дій під Авдіївкою до 20 січня та наголошує, що осінньо-зимовий наступ окупантів ще не завершився.

Крім цього, на Куп'янському напрямку Сили оборони завдали супротивнику значних втрат, повідомила майор Надія Замрига. За її словами, росіяни можуть працювати хвилями, підтягуючи резерви, і ця тактика свідчить про їхню спробу знайти слабкі місця для подальшого прориву.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка
Реклама

Головне за день

Три "гарячі точки" на передовій: Залужний розкрив новий план для ЗСУ

Три "гарячі точки" на передовій: Залужний розкрив новий план для ЗСУ

11:58 Україна
Росіяни зібрали 40 тисяч солдатів: генерал ЗСУ назвав напрямок головного удару

Росіяни зібрали 40 тисяч солдатів: генерал ЗСУ назвав напрямок головного удару

11:47 Україна
"Стягнули 10 тисяч росіян": окупанти хочуть вибити ЗСУ із плацдарму в Кринках

"Стягнули 10 тисяч росіян": окупанти хочуть вибити ЗСУ із плацдарму в Кринках

10:10 Україна
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на завтра 14 січня: Леву - необґрунтовані вимоги від родичів, Скорпіону - витрати 21314

Гороскоп на завтра 14 січня: Леву - необґрунтовані вимоги від родичів, Скорпіону - витрати

Буде 3 перемоги : чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз 11848

"Буде 3 перемоги": чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз

Потрібно за 6 секунд знайти трьох поросят на картинці: головоломка для найпильніших 9830

Потрібно за 6 секунд знайти трьох поросят на картинці: головоломка для найпильніших

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом 5769

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом

Останні новини

11:58

Три "гарячі точки" на передовій: Залужний розкрив новий план для ЗСУ

11:55

Лише люди з "орлиним зором" вгадають тварину за 4 секунди: надзвичайно складна загадка

11:47

Росіяни зібрали 40 тисяч солдатів: генерал ЗСУ назвав напрямок головного удару

11:11

Іран розробив для Росії нову модель "Шахеда": Sky News розкрило нові загрози для України

11:06

Приготує навіть дитина: простий рецепт карамелі з трьох інгредієнтів за 20 хвилин

Ілія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по ЄменуІлія Куса - Байден показав світу рішучість, коли вдарив по Ємену
11:00

Оптична ілюзія для найуважніших: лише одиниці зможуть знайти панду серед єнотів

10:57

Потрібен тільки телефон: як зрозуміти, що в магазині підкручені ваги

10:41

Величезні втрати в живій силі: полковник ЗСУ розповів про ситуацію в Авдіївці

10:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 січня 2024: кого завалить грошима

Реклама
10:10

"Стягнули 10 тисяч росіян": окупанти хочуть вибити ЗСУ із плацдарму в Кринках

09:57

Чи готова Росія до затяжної війни?Погляд

09:53

Пенсії в Україні суттєво зростуть: хто буде отримувати більше вже з 1 березня

09:49

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 січня: Водоліїв врятують друзі, Овни - готові ризикувати

09:35

Ізраїль готує нарощування військової потужності: до чого готується держава

09:10

Гороскоп на завтра 15 cічня 2024: Стрільцям прийшов час заробити, Рибам - конфлікт

08:47

Росіяни все частіше збивають власні дрони: в ISW пояснили панічні дії окупантів

08:20

Росіяни готуються висадити десантні бригади в українському тилу - ISW

07:23

Росіяни жорстоко атакують хімічною зброєю позиції ЗСУ: в ISW розкрили небезпеку

06:43

Американці нарешті наважилисяПогляд

05:30

Якими будуть ракетні атаки РФ до кінця зими: Світан спрогнозував інтенсивність

Реклама
05:25

Треба знайти злодія за 6 секунд: тільки найкмітливіші впораються із завданням

04:15

Внук-тезка Віталія Білоножка розповів, що дід говорив йому перед смертю

03:45

Чому не можна дарувати ножі: яку біду це може накликати

02:05

Травесті-діва Монро розповіла про роман з народним депутатом

01:30

Що буде з курсом долара в Україні до кінця січня - прогноз банкіра

00:15

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині: Росія стягує туди резерви окупантів

13 січня, субота
23:58

"Ми можемо пройти": військовий експерт назвав дві умови для прориву ЗСУ

23:15

Нестаріюча Мадонна здивувала красивим гламурним образом

23:14

Цибуля та часник будуть свіжими впродовж трьох місяців: геніальний лайфхак

22:59

Джинси оверсайз і підтягнутий прес: Тіна Кароль показала незвичайну себе

22:57

Як не помилитися з вибором праски: поради та рекомендації

22:20

Катерина Кузнєцова пояснила, чому легко порвала з російською кіноіндустрією

22:14

"Путін перекинув ядерну зброю у Білорусь": експерт розкрив правду

22:02

Цей чарівний засіб для видалення жовтих плям на сидінні унітазу змусить його виблискувати

21:35

"Дуже серйозна атака": експерт назвав реальну причину ударів США по Ємену

21:35

Як правильно оформити відстрочку від мобілізації: поради юриста

21:14

Названо умову, за якої Україна зможе повернути ініціативу у війні з РФ

21:03

Експерт пояснив, чи великі шанси на велику війну в Ємені

20:24

Чи корисною була б ядерна зброя для України: експерт розповів, чому її віддали

20:15

Єфросиніна отримала на горіхи в Мережі за відпустку з чоловіком-військовим за кордоном

Реклама
20:14

Перевернути "Велику шахівницю": Україна - символ змін у світіПогляд

20:07

Лише одиниці знайдуть тварину на картинці за 10 секунд: непроста оптична ілюзія

19:53

Місячний календар 14 січня: до чого слід підготуватися в новий місячний цикл

19:39

Розкішний салат Жозефіна: рецепт, який підкорить з 1 разуВідео

19:37

Піраміда Маслоу простими словами: все, що потрібно знати про популярний термін

19:36

"Шукають аеродроми": Світан розкрив цілі ранкової атаки та тактику росіян

19:20

"Буде 3 перемоги": чим і коли завершиться війна в Україні - цікавий прогноз

18:56

Перекрили КПП без причини: ще одна країна заблокувала рух вантажівок

18:54

13 січня окупанти атакували Україну за новою тактикою: заява експерта

18:26

Чому деякі коти мають білі лапи та живіт: відповідь вразить кожного

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти