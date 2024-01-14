Росіяни зібрали 40 тисяч солдатів: генерал ЗСУ назвав напрямок головного удару

Сили оборони України на Таврійському напрямку змогли знищити рідкісну САУ 2С34 "Хоста", а також ще 60 одиниць військової техніки російських окупантів.

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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили рідкісну техніку ворога / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

Кількість окупаційних військ у районі Авдіївки залишається незмінною. Росіяни сконцентрували на цьому напрямку бойових дій 40 тисяч військових для наступу на позиції Сил оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує з глибини, тобто старається її не тримати на передовій, тому що її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах. На Авдіївському напрямку - це приблизно 40 тисяч діє", - сказав речник.

Штупун також зазначив, що російські окупанти продовжують активно використовувати безпілотні літальні апарати на фронті. Тільки за вчорашній день захисники знищили 27 ворожих дронів.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку?

Водночас, на Таврійському напрямку Сили оборони знищили досить рідкісну російську САУ 2С34 "Хоста", крім того, ушкоджено ЗРК "ТОР". Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами бригадного генерала, російські окупаційні війська продовжують активно завдавати авіаудари по позиціях сил оборони України. Він додав, що лише за вчора, противник наніс 34 авіаудари, більшість з яких - на Донеччині.

Тарнавський зазначив, що також було зафіксовано кілька випадків використання гелікоптерів Ка-52 та штурмовиків Су-25 для ударів. Ворог здійснив 43 бойових зіткнення та здійснив 914 артобстрілів, зосереджуючи свої зусилля в районах Авдіївки та Новомихайлівки.

"Загальні втрати ворога у живій силі склали 437 осіб та 60 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 11 ББМ, 10 артсистем, 1 засіб ППО, 27 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиницю спеціальної техніки. Злетів у повітря 1 ворожий склад з боєприпасами", - написав генерал.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові здійснили успішну контратаку поблизу Орлянки, звільнивши від російських окупантів 1,7 квадратних кілометрів території. Аналітики ISW зауважують, що хоча російські та українські війська продовжують позиційні бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, не було підтверджень змін на лінії фронту в цьому районі.

Також військовий експерт Богдан Мірошниченко попереджує, що посилення російських атак на ключових напрямках може відбутися протягом наступних 10 днів. Він прогнозує відновлення штурмових дій під Авдіївкою до 20 січня та наголошує, що осінньо-зимовий наступ окупантів ще не завершився.

Крім цього, на Куп'янському напрямку Сили оборони завдали супротивнику значних втрат, повідомила майор Надія Замрига. За її словами, росіяни можуть працювати хвилями, підтягуючи резерви, і ця тактика свідчить про їхню спробу знайти слабкі місця для подальшого прориву.

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