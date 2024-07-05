Партизани під Єкатеринбургом підірвали залізницю - росіяни везли боєприпаси

Під Єкатиренбургом партизанам вдалось влаштувати диверсію та підірвати залізничне полотно, таким чином зупинивши потяг, який віз боєприпаси із КНДР.

https://glavred.net/war/partizany-u-ekaterinburga-vzorvali-zheleznuyu-dorogu-rossiyane-vezli-boepripasy-10578401.html Посилання скопійоване

Партизани в Росії підірвали потяг, який віз боєприпаси / колаж: Главред фото: Слово і Діло, УНН

Під Єкатеринбургом у Росії партизани руху опору проти путінського режиму влаштували на залізниці диверсію та підірвали колію. Таким чином вони не дозволили провезти боєприпасии, які були відправлені у Росію з КНДР, ймовірно для ведення бойових дій в Україні. Про це повідомили представники руху опору "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі.

"Агентам АТЕШ вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. В результаті було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювалася доставка північнокорейських боєприпасів", - йдеться у дописі партизанів. відео дня

Допис партизанів / фото: Допис "АТЕШ" в Telegram

Також вони повідомили, що на місце події російська влада не допустила журналістів. Проте, партизанам вдалось зняти на відео момент вибуху на залізничній колії.

За повідомленнями "АТЕШ", інформацію росіяни змогли отримати лише через кілька місцевих пабліків та Telegram-каналів. Також партизани підкреслюють, що працівникам залізниці дозволили прибути на місце події тільки після того, як там попрацювала ФСБ.

Підсумовуючи свою роботу, представники руху опору нагадали, що вони і надалі будуть підривати залізничні колії дооти, поки по них рухаються потяги, котрі перевозять боєприпаси.

Партизанський рух проти росіян

Нагадаємо, партизани руху опору "АТЕШ" дуже часто ведуть не тільки диверсійну діяльність проти окупантів, але і надають важливу інформацію українським військовим та громадянам. Наприклад, вони регулярно повідомляють про накопичення військової техніки у Білорусі.

Раніше агенти "АТЕШ" розповіли, що російські окупанти виставили старі баржі вздовж Керченського мосту. Так росіяни намагаються захистити міст від українських безекіпажних морських катерів.

Також за даними руху "АТЕШ", російське командування застосовує тактику "м'ясних штурмів" на Запорізькому напрямку внаслідок чого окупанти зазнають значних втрат.

Читайте також інші новини про партизанський рух:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред