На Курщині ЗСУ виходять на нові рубежі: росіян беруть у 'мішок' – експерт

ЗСУ виходять на територію південної частини Глушківського району, пояснив Юрій Федоров.

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Згідно з даними, що надходять, у Курській області у російської армії є певне просування із заходу і з північного заходу, з-під Коренєва, на південь у бік кордону з Україною, заявив військовий експерт Юрій Федоров.

"Загалом так, дійсно просуваються. Але робити якісь прогнози дуже складно, тому що, з іншого боку, Збройні сили України (і є повідомлення про це, до речі, теж у російських військових пабліках) проходять до Глушковського району з півдня", - наголосив він в ефірі Сurrenttime.

Експерт говорить про те, що ЗСУ проходять на північ, і виходять на територію південної частини Глушківського району.

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"І якщо вони просуватимуться далі, то російські війська, що наступають, можуть опинитися в мішку. Ось така ситуація. А бої йдуть, крім усього іншого, як і раніше, на східному кордоні зони контролю ЗСУ в районах Малої Локні, Мартинівки, приблизно там", - не виключає він.

За словами співрозмовника, який посилається на відкриті джерела, у Курській області на активних ділянках зосереджено близько десяти з'єднань російської армії.

"Російські війська мають у своєму розпорядженні, по-моєму, два мотострілецькі полки, дві десантно-штурмові дивізії, ще один або два повітряно-десантні полки і кілька мотострілецьких бригад. Загалом приблизно десять з'єднань", - зазначає він.

Водночас Федоров уточнив, що якщо ці з'єднання укомплектовані особовим складом за штатом, то їхня чисельність може досягати близько 30 тисяч осіб.

"Відомо також, що в південній частині Глушківського району те російське угруповання, яке наступає зараз, містить повітряно-десантний полк, можливо, №51 і 155-ту бригаду морської піхоти. Це бригада, яка, взагалі кажучи, належить Тихоокеанському флоту, і її неодноразово вже за час війни громили Збройні сили України. Але її постійно відновлювали, залучаючи туди, відправляючи туди людей загалом не надто добре підготовлених, скажімо так. Ось приблизно ті сили, якими володіє Росія", - додав Федоров.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майор назвав цілі ЗСУ в Курській області. Росію ще можуть чекати несподіванки, наприклад, удари в тил ворожої армії, не виключає Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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