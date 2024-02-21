'Ми можемо зробити': Байден назвав найпотужнішу річ проти Путіна

Президент США впевнений, що законопроект про $60 млрд для Києва пройде Палату представників.

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Байден розповів про те, як США може допомогти Україні у війні проти РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Допомога Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, яку розглядає Конгрес, є однією з найпотужніших речей у протистоянні з російському президенту Володимиру Путіну. Про це президент США Джозеф Байден написав у Twitter.

"Одна з найпотужніших речей, яку ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, - це ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку та підтримати Україну", - зауважив Байден.

Президент Сполучених Штатів наголосив, що Сенат вже ухвалив законопроект із допомогою Україні. За словами Байдена, він пройде також Палату представників.

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"Спікер (Палати представників США Майк Джонсон - ред.) повинен призначити голосування", - підсумував президент.

60 млрд доларів для України

Нагадаємо, Сенат остаточно схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, який передбачає надання 95,3 мільярда доларів. З них для України передбачено понад 60 мільярдів. Законопроєкт направили до Палати представників США.

Проте після дискусій щодо цього законопроєкту Палата представників США вирішила відправитися у перерву до 28 лютого, не проголосувавши за документ. Конгресмени планують повернутися до розгляду законопроекту наприкінці лютого.

Також Джозеф Байден у своєму зверненні закликав Конгрес надати фінансову підтримку Україні, щоб країна могла захистити себе від агресії Росії. Байден наголосив, що ситуація з Навальним має підштовхнути до фінансування України в умовах війни з Росією.

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