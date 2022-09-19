"Москва, готуйся": у столиці РФ почнуть масово вручати повістки на війну

У столиці РФ почнуть масово вручати повістки на війну/ Reuters, УНІАН

У столиці країни-агресорки РФ Москві почнуть роздавати повістки місцевим жителям, яких забиратимуть на війну проти України.

Мобілізація розпочнеться відсьогодні, 19 вересня. Про це повідомив речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, посилаючись на джерела.

"Відсьогодні (19 вересня – ред.), як повідомляють деякі джерела, саме на Московії почнуть масово вручати повістки для москвичів. Тобто, зеки Пригожина не врятують так звану російську армію. Не врятують її і тіктоквійська та інші бандити", – зазначає Братчук.

Він наголосив, що у всіх, хто отримає повістки, є шанс повернутися додому у чорному пакеті.

"Москва, готуйся – до твого улусу прийдуть чорні пакети з України. Зробіть висновки, ЗСУ дасть відповідь", – сказав речник Одеської ОВА.

Мобілізація в Росії

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін вирішив оголосити в Росії часткову мобілізацію у окремих регіонах Росії. Уточнюється, що про своє рішення господар Кремля оголосив в ході наради у вузькому колі силовиків. Рішення Володимира Путіна викликало незгоду з боку керівництва ФСБ і Радбезу РФ.

Як повідомило джерело, 19 вересня Путін офіційно збирається оголосити часткову мобілізацію і воєнний стан в семи суб'єктах (Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській, Калінінградській областях і в Криму).

Раніше військовий експерт Михайло Самусь зазначав, що загальна мобілізація в Росії може статися в кінці 2022 року. В той же час, за словами експерта, це призведе до катастрофи в РФ. Зараз Путін не наважується оголосити загальну мобілізацію, але потім може її оголосити у найбільш недоречний час.

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