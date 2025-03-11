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Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

Анна Косик
11 березня 2025, 05:03
549
Винищувачі Франції, Великобританії та Швеції перевершують F-16 та можуть стати альтернативою після замороження підтримки з боку США.
истребители
Європейські винищувачі навіть перевершують F-16 / Колаж: Главред, фото: pixabay, Вікіпедія

Що сказав авіаексперт:

  • В Європі є альтернативні платформи для підтримки авіації України
  • У трьох країн є потужніші винищувачі, ніж F-16
  • Передача Україні винищувачів з Європи може зайняти багато час

Адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення про замороження допомоги Україні, що передбачає і призупинення технічної підтримки винищувачів F-16.

Авіаційний експерт та член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце розповів в етері Еспресо, що попри такий крок зі сторони США, в України є альтернатива. Йдеться про постачання винищувачів з європейських країн.

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"У першу чергу мова йде про винищувачі Mirage, які сьогодні Франція поступово виводить в експлуатацію. Ці літаки співмірні за своїми характеристиками з F-16, які отримала Україна. Але є й більш сучасні літаки, адже на сьогодні у Франції, окрім Mirage, основний бойовий літак – Rafale. Всі завдання, які раніше виконував Mirage, зараз перекладаються на Rafale", - наголосив він.

Окрім Франції винищувачі має і Британія. Літаки Eurofighter Typhoon мають радари, що потужніші у деяких версіях, ніж наявні в отриманих Україною F-16. Окрім цього бойова дальність Eurofighter майже 1400 км, в той час як у F-16 лише 550 км.

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України
Mirage / Інфографіка: Главред

"В Європі ще є шведські винищувачі Gripen, а саме JAS 39 Gripen, які так само за своїми характеристиками відповідають рівню сучасних модифікацій F-16, навіть більш просунутих, ніж були надані Україні. Однак на сьогодні літаків Gripen виготовлена невелика кількість. Щоб Україні отримати додаткові такі літаки, то мова йтиме про їх виробництво, на що може знадобитися декілька років. Тобто по Gripen не буде швидкий процес", - додав авіаексперт.

Водночас, якщо говорити про підготовку літаків Mirage та їх польотного складу, Долінце вважає, що на неї необхідно від 6 до 8 місяців, після чого винищувачі зможуть перебувати у повітряному просторі України. Такі ж терміни необхідні для Rafale і Typhoon, однак наразі не йже мова про їхнє застосування.

Передача Україні винищувачів з Європи - що відомо

Нагадаємо, наприкінці 2024 року стало відомо, що Франція готується передати Україні винищувачі Mirage 2000-5F. Авіаційний експерт Валерій Романенко тоді наголосив, що ці літаки можна буде використовувати і для цілей протиповітряної оборони, і для ракетних ударів поки що по тимчасово окупованій території України.

На початку 2025 року, як писав Главред, очільник МЗС Франції Жан-Ноеля Барро повідомив, що Франція передасть Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року.

Згодом перші французькі літаки Mirage 2000 таки прибули в Україну. Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що тепер вони братимуть участь у захисті українського неба.

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Хто такий Богдан Долінце?

Богдан Долінце - авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Керівник Інституту менеджменту та стратегій. У 2016 працював в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. В 2014-2016 працював головним редактором Авіаційного порталу "Авіабіз", пише "Укрінформ".

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війна в Україні Европа Дональд Трамп військова допомога F-16 Mirage 2000-5 Saab JAS-39 Gripen
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