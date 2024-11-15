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Велике поповнення авіації: Україна посилила позиції в небі - Романенко

Анна Косик
15 листопада 2024, 12:06
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Союзники передали Україні бойові літаки і вертольоти різних модефікацій, зокрема винищувачі F-16 та МіГ-29.
Mirage, F-16
Нові поставки дозволять знищувати більше ворожих цілей / Колаж: Главред, фото: pixabay, US Air Force

Що сказав Романенко:

  • Україна може використовувати авіацію для оборони і для ударів по цілях РФ
  • Питання передачі МіГ-29 може вирішитись за тиждень
  • Чехія покрила втрати ПС ЗСУ в ударних вертольотах

Франція готується передати Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F, окрім цього українським пілотам вже передали F-16, МіГ-29 та ударні вертольоти Мі-24, що посилило Повітряні Сили.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Валерій Романенко.

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"Я вважаю, що це дуже позитивний момент. До того ж найголовніше, що сказали офіційні представники Франції, що цей літак буде поєднувати в собі можливості двох варіантів "Міража". Мається на увазі Mirage-2000D, який є носієм крилатих ракет SCALP, і Mirage-2000-5F. Тобто його можна буде використовувати і для цілей протиповітряної оборони, і для ракетних ударів поки що по тимчасово окупованій території України", - наголосив він.

Велике поповнення авіації: Україна посилила позиції в небі - Романенко
Mirage-2000 / Інфографіка%\: Главред

Якщо західні партнери таки нададуть Україні дозвіл на удари вглиб країни-агресора Росії, то ці літаки можна буде використовувати і для знищення ворожих цілей там.

Романенко нагадав, що в України є можливість отримати додаткові винищувачі МіГ-29 від Польщі, про що на днях оголосив президент країни Анджей Дуда.

"Я думаю, що в разі нагальної потреби це питання буде вирішено в тижневий термін. Тому що від НАТО потрібні не літаки, а потрібні гарантії", - припустив експерт.

Чехія також передала Україні достатньо ударних вертольотів Мі-24, які дозволили заповнити втрати Повітряних сил ЗСУ. Тепер українські пілоти мають більше можливостей, щоб підлетіти до лінії бойових дій і запустити ракети по противнику.

Передача Україні авіації - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у Франції пообіцяли, що Україна найближчими місяцями отримає літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року.

Раніше стало відомо, що окрім самих винищувачів Україні надали крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) до винищувачів F-16. Ідеться про бомби з касетною боєчастиною і дальністю до понад 70 миль або 112 км.

Напередодні тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр заявив, що Польща зможе передати власні винищувачі МіГ-29 Україні. Втім, лише тоді, коли отримає західні винищували від союзників для власних потреб.

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Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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війна в Україні Ми-24 МиГ-29 F-16 винищувач-перехоплювач Mirage 2000-5
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