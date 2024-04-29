МіГ-29 від Казахстану: що говорять в Астані про продаж і навіщо "металолом" ЗСУ

У "Казспецекспорті" заявили, що торги з продажу літаків проводилися згідно з нормами.

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Продані Казахстаном літаки можуть опинитися в ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, gov.kz

Військовий аналітик Олександр Коваленко прокоментував озвучену ЗМІ інформацію про те, що США могли купити у Казахстану 81 списаний бойовий літак радянського періоду, які можуть передати Україні.

"Для військових дій старенькі МіГи не знадобляться, але вони є важливим джерелом запчастин. Не секрет, що у західних партнерів, які передали нам свої радянські винищувачі, зараз гостро стоїть проблема саме із запчастинами, а Україні вони необхідні", - пояснив він у коментарі Фокусу.

Експерт не виключає, що ці радянські винищувачі, крім запчастин, можуть слугувати чудовими макетами для дезінформації ворога.

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Коваленко пояснив, що перед тим, як зробити з літаків такі приманки, механіки знімуть з них усе найдорожче і найважливіше, щоб був запас запчастин для діючої української авіації.

Що кажуть у Казахстані

Своєю чергою в Казахстані спростували повідомлення про продаж літаків радянського зразка Сполученим Штатам для ЗСУ.

У заяві "Казспецекспорту" зазначається, що торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов'язкової ліквідації проводилися згідно з нормами законодавства та серед юридичних осіб Казахстану.

Водночас наголошується, що представники зарубіжних компаній у торгах участі не брали.

Зазначається, що утилізацію контролюють балансоутримувачі. За домовленостями, літаки, вузли та агрегати мають бути утилізовані, а не відновлені в первісний стан, і вивозитися будуть тільки як металобрухт.

Раніше повідомлялося, що країна-союзник РФ продала США 81 літак, їх можуть передати Україні. Казахстан вирішив продати на аукціоні 117 старих радянських бойових літаків, Сполучені Штати Америки купили більшу частину з них, пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше у вересні минулого року Казахстан підтримав формулу миру України і санкції проти Росії. Астана "за" завершення війни на базі статуту ООН, який передбачає дотримання територіальної цілісності та суверенітету всіх держав. На базі Статуту складена і формула Зеленського.

Як повідомлялося, Казахстан заборонив постачати в РФ особливі товари. Це дрони, мікрочіпи, електроніка та інші товари, які можуть бути використані у військових потребах, говорив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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