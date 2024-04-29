МіГ-29 від Казахстану: що говорять в Астані про продаж і навіщо "металолом" ЗСУ

Військовий аналітик Олександр Коваленко прокоментував озвучену ЗМІ інформацію про те, що США могли купити у Казахстану 81 списаний бойовий літак радянського періоду, які можуть передати Україні.
"Для військових дій старенькі МіГи не знадобляться, але вони є важливим джерелом запчастин. Не секрет, що у західних партнерів, які передали нам свої радянські винищувачі, зараз гостро стоїть проблема саме із запчастинами, а Україні вони необхідні", - пояснив він у коментарі Фокусу.
Експерт не виключає, що ці радянські винищувачі, крім запчастин, можуть слугувати чудовими макетами для дезінформації ворога.
Коваленко пояснив, що перед тим, як зробити з літаків такі приманки, механіки знімуть з них усе найдорожче і найважливіше, щоб був запас запчастин для діючої української авіації.
Що кажуть у Казахстані
Своєю чергою в Казахстані спростували повідомлення про продаж літаків радянського зразка Сполученим Штатам для ЗСУ.
У заяві "Казспецекспорту" зазначається, що торги з реалізації авіаційної техніки з умовою обов'язкової ліквідації проводилися згідно з нормами законодавства та серед юридичних осіб Казахстану.
Водночас наголошується, що представники зарубіжних компаній у торгах участі не брали.
Зазначається, що утилізацію контролюють балансоутримувачі. За домовленостями, літаки, вузли та агрегати мають бути утилізовані, а не відновлені в первісний стан, і вивозитися будуть тільки як металобрухт.
Раніше повідомлялося, що країна-союзник РФ продала США 81 літак, їх можуть передати Україні. Казахстан вирішив продати на аукціоні 117 старих радянських бойових літаків, Сполучені Штати Америки купили більшу частину з них, пишуть журналісти.
Нагадаємо, раніше у вересні минулого року Казахстан підтримав формулу миру України і санкції проти Росії. Астана "за" завершення війни на базі статуту ООН, який передбачає дотримання територіальної цілісності та суверенітету всіх держав. На базі Статуту складена і формула Зеленського.
Як повідомлялося, Казахстан заборонив постачати в РФ особливі товари. Це дрони, мікрочіпи, електроніка та інші товари, які можуть бути використані у військових потребах, говорив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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