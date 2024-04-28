Країна-союзник РФ продала США 81 літак, їх можуть передати Україні - ЗМІ

Казахстан вирішив продати на аукціоні 117 старих радянських бойових літаків, Сполучені Штати Америки купили більшу частину з них, пишуть журналісти.

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Казахстан перевів ВПС на російські Су-30СМ, проте продав більшу частину своїх радянських літаків США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Казахстан вирішив виставити на аукціон 117 одиниць старих бойових радянських літаків. З'ясувалося, що 81 з них купили США через офшорних посередників. Ймовірно, літаки можуть бути передані Україні.

У матеріалі Kyiv Post йдеться про те, що Казахстан декілька років проводив заміну свого парку військових літаків: бойові повітряні судна радянського виробництва міняли на російські багатоцільові Су-30СМ.

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Астана продала 117 винищувачів і бомбардувальників часів СРСР, серед яких перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29, а також бомбардувальники Су-24 70-х і 80-х років ХХ століття.

Загальна вартість - 2,26 млн доларів. Кожна машина коштувала не менше 20 тисяч доларів.

У заявці було зазначено, що літаки в непридатному стані, а їх модернізувати економічно невигідно.

"США закупили 81 застарілий бойовий літак", - написали журналісти.

Навіщо Штати купили літаки - невідомо. Втім, вони потенційно можуть бути передані Україні.

На думку аналітиків, враховуючи той факт, що Україна покладається на радянську зброю, такі літаки могли б бути використані як джерело запасних частин.

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

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