"Росії не буде, її порвуть на частини": Медведєв "прозрів" після маразматичного стендапу Путіна

Дмитро Медведєв в черговий раз не відзначився розумом і кмітливістю.

Путін, Медведєв / скріншот YouTube

Заступник секретаря Ради Безпеки агресора РФ Дмитро Медведєв видав лютий опус після виступу Володимира Путіна.

У своєму Telegram він поскаржився, що якщо Путін програє у війні проти України, то Росію розірвуть на частини, і вона перестане існувати.

"Якщо Росія зупинить "СВО", не домігшись перемоги, – Росії не буде, її порвуть на частини", - вважає Медведєв.

відео дня

Заступник голови Радбезу запевняє, що війна в Україні нібито закінчиться "якщо США перестануть постачати зброю Київському режиму".

При цьому Медведєв намагався якось образити Байдена, вживаючи стосовно нього фрази "старечий маразм", "дивний дід, що віщає з розгубленим виглядом з Польщі".

Варто нагадати, що виступи Путіна Медведєв слухав так "уважно", що навіть заснув.

Медведєв заснув під час звернення Путіна / скріншот

Промова Путіна 21 лютого

Нагадаємо, Путін у вівторок, 21 лютого, виступив з посланням Федеральним Зборам. Він накинувся з пропагандистськими звинуваченнями на захід і Україну. Напад на Україну він спробував назвати "боротьбою з нацизмом" і придумав, нібито Київ нібито сам хотів "напасти на Донбас". При цьому він фактично заявив, що його населенню слід готуватися до тривалої війни.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував послання Путіна Федеральним Зборам РФ. Він зазначив, що глава Кремля у своєму зверненні публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, "тому що скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови", зазначив представник ОП.

У США назвали абсурдною антизахідну риторику в промові Путіна. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на Росію ніхто не нападає, а слова Путіна нібито про військову загрозу РФ з боку України або Заходу – це абсурд. Також він зазначив, що рішення почати повномасштабне вторгнення в Україну було вибором самого Путіна.

Вам може бути цікаво: