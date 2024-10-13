Марші на честь РФ і гасла проти 'нацизму': Німеччина із запізненням 'відплатила' фанатці Путіна

Росіянка разом із чоловіком організовували в Німеччині пропутінські акції та неодноразово порушували закон.

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Олена Колбасникова після провокацій втекла на Батьківщину / Колаж Главреда. Скріншоти відео, Телеграм Колбасникової

Німеччина заборонила в'їзд до Шенгенської зони російській провокаторці Олені Колбасніковій, яка організовувала марші за Путіна в Кельні.

Але, як зазначає BILD, рішення ухвалили вже після того, як Колбасникова разом зі своїм чоловіком Максом Шлундом три місяці тому втекли в Росію, щоб уникнути покарання.

Влада Німеччини визнала доведеним, що ця пара поставить під загрозу громадську безпеку і базовий вільний демократичний порядок.

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Хто така Колбаснікова - подробиці

У травні 2022 року Олена Колбаснікова організувала одну з перших пропутінських акцій у Кельні та публічно підтримала війну проти України.

Після заяв на адресу Москви і Путіна росіянку оштрафували на 900 євро. У суді, пише BILD, Колбаснікова одягла зірку Давида в кольорах російського прапора і порівняла себе з тими, "хто переслідувався в епоху нацизму", за що її було звинувачено у розпалюванні ненависті.

Провокаторці також висунуто звинувачення в порушенні закону про зовнішню торгівлю і закону про зброю. Вона з чоловіком доставляла гуманітарну допомогу російським військовим на окупованій частині України. Під час обшуку в її квартирі було знайдено несправний автомат Калашникова.

Війна Росії та України - ставлення росіян до агресії Путіна

За даними жовтневого соцопитування, близько 47% респондентів, які взяли участь у соціологічному опитуванні, висловили думку, згідно з якою розв'язана Росією війна проти України принесла більше шкоди, ніж користі. При цьому 60% назвали "успішними" бойові дії окупантів, а підтримка дій загарбників на полі бою залишається високою- 76%.

Нагадаємо, на доньку української актриси в Туреччині напала росіянка. У фокусі - божевільна росіянка, яка, почувши українську мову, буквально сказилася.

При цьому в Німеччині під час великого танцювального фестивалю в Дюссельдорфі росіянка накинулася на українку просто посеред виступу. Росіянка облила українську танцівницю водою і вдарила кулаком по голові.

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