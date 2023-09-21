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"Маніпульований балаган": публіцист прокоментував вибори 10 вересня

Олег Макаров
21 вересня 2023, 22:43 оновлено 21 вересня, 22:45
Результати "виборів" завжди були відомі заздалегідь і відповідали узгодженим планам Адміністрації президента РФ.
Госдума РФ
В РФ 10 вересня відбулись вибори / Колаж: Главред, фото: УНІАН, rodina.ru

10 вересня в РФ відбулися "вибори" різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів державної влади у частині суб'єктів. Ці події більше нагадують фарс, ніж справжні вибори і не мають жодного реального значення для країни. Про це під час чату на Главреді розповів соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

Ейдман висловив переконання, що ці "вибори" не мали ніякого реального значення. Він навіть назвав їх непотрібним ярморочним фарсом, в якому брудні клоуни "били один одного по морді". Ігор Ейдман зазначив, що це було щось огидне і не мало жодного стосунку до демократії, подібно до інших виборів у Росії, за часів путінської епохи.

"Це було щось огидне, що не має жодного стосунку до демократії, втім, як і інші вибори в Росії протягом останніх десятиліть, у путінську епоху. І інститут виборів у Росії дедалі більше перетворюється на маніпульований Адміністрацією президента РФ балаган", - прокоментував він.

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Він описав "вибори" як непотрібний ярмарковий фарс, де політичні кандидати, як брудні клоуни, били один одного, а інститут виборів перетворювався на маніпульований балаган.

Ейдман також зазначив, що важливі регіони, такі як Чечня і Тиві, мають своїх "регіональних лідерів", які контролюють виборчі процеси в цих областях.

Фальсифікація виборів

Особливий акцент було зроблено на дистанційному електронному голосуванні (ДЕГ) як ефективному інструменті для фальсифікації виборів. Ігор Ейдман пояснив, що цей метод дозволяє накручувати голоси без необхідності фізично вкидати бюлетені і його ефективність стовідсоткова.

"За останні роки поряд з іншими відомими інструментами на кшталт вкидання бюлетенів, переписування протоколів тощо російська влада впровадила ефективне ноу-хау – дистанційне електронне голосування (ДЕГ). Це ще більше полегшило їм завдання та оптимізувало діяльність: менше людей задіяно, зате ефективність стовідсоткова, адже там, де є ДЕГ, навіть бюлетені вкидати не потрібно. Все набагато простіше: в один момент за комп'ютер сідає спеціально навчений програміст, який входить у систему, маючи доступ до неї, і накручує голоси потрібним кандидатам", - сказав публіцист.

Він зауважив, що цей метод був вже випробуваний на попередніх виборах і його активно використовуватимуть у майбутніх "псевдовиборах", включаючи президентські.

Загалом, за словами аналітика, обговорювати "вибори" в Росії немає сенсу, оскільки ці події ніяк не відображають демократичні принципи і зводяться до безглуздого фарсу.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Нагадаємо, публіцист Ігор Ейдман спрогнозував чи наважиться диктатор Володимир Путін допустити опозицію до "виборів" в Росії. Він переконаний, що Володимир Путін, як диктатор, не наважиться допустити опозицію до "виборів" в Російській Федерації, навіть формально. Він вказує на те, що Путін забезпечить собі надійний і безпроблемний шлях до перемоги.

Також Ейдман вважає, що у разі краху путінського режиму в Росії владу може підхопити лише Олексій Навальний. Він стверджує, що у Кремлі мають всі інструменти для маніпуляції суспільною свідомістє і якщо потрібно буде підібрати наступника Володимира Путіна, це також буде здійснено. Крім того, Олексій Навальний є єдиною особою в опозиції, яка має значний політичний потенціал, особисту харизму та політичний інстинкт.

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Володимир Путін вибори в Росії
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