Країни НАТО відмовилися закрити небо над Україною: Альянс побоюється війни з Росією

НАТО не готове до повноцінної війни з Росією / Reuters

Країни НАТО висловили єдину позицію, згідно з якою повітряних або наземних сил колективного блоку безпеки Заходу в Україні не буде. Північноатлантичний альянс прагне до того, щоб не відбулася ескалація війни з Росією. Блок бачить руйнування і страждання українців, але вважає, що дії організації можуть перетворити ситуацію в повноцінну війну Альянсу з Москвою. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

"В Україні не буде розгортання повітряних або наземних сил, і це єдина позиція наших союзників", - сказав він під час пресконференції у Брюсселі.

Також керівник організації додав, що питання обговорювалося на зустрічі глав МЗС. Альянс планує "не допустити ескалації війни з Росією".

Столтенберг стверджує, що військово-політичний блок бачить страждання людей в Україні і руйнування, але побоюється повномасштабної війни НАТО з РФ.

"Ми бачимо руйнування, ми бачимо людські страждання в Україні, але може стати ще гірше, якщо НАТО вдасться до дій, які фактично перетворять це на повноцінну війну між НАТО і Росією", - підкреслив Єнс Столтенберг.

Раніше тимчасова повірена США у справах України Крістіна Квін сказала про те, що НАТО не готове закрити повітряний простір над Українською державою, оскільки у такому випадку Альянс може вступити у військовий конфлікт з Росією. На Заході розглядають варіант надання Києву літаків і ППО, щоб держава самостійно змогла закрити небо.