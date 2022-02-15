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"Зберігаємо пильність": Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР"

15 лютого 2022, 19:35

За його словами, Путін пояснив Макрону, що ініціатива російського парламенту не була ним схвалена.

Путін, Макрон
Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР" / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон закликав російського лідера Володимира Путіна не визнавати так звані Донецьку та Луганську "народні республіки", інформує у вівторок, 15 лютого, видання CNN.

"Ми зберігаємо пильність і просимо (Путіна, - ред.) не виконувати прохання Державної Думи", - заявив представник Єлисейського палацу.

Також за його словами, Путін зізнався Макрону, що ініціатива російського парламенту не була ним схвалена.

Визнання "ЛДНР"

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розглядає два варіанти щодо подальших переговорів щодо Донбасу. Йдеться про участь у процесі США і діалозі з російським главою держави Володимиром Путіним. Прямі переговори президентів підтримують і на Заході.

Також в ЄС висловили побоювання, що окупований Донбас приєднається до РФ. Регіони, які контролюються російськими бойовиками" ДНР "і" ЛНР", стають все ближче до Росії. Тому існує ризик поступового практичного приєднання захоплених районів до Російської держави.

Нагадаємо, Україна просить ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через можливе визнання Росією так званих "ЛДНР".

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