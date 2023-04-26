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"Люди будуть вбивати один одного в Москві": в Мережу потрапила розмова близького до Путіна мільярдера

Анна Ярославська
26 квітня 2023, 07:43 оновлено 26 квітня, 07:53
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Діалог між, імовірно, Романом Троценком і Миколою Матушевським стався на початку січня 2023 року.
Роман Троценко та Микола Матушевський
Роман Троценко і Микола Матушевський нібито критикували нинішню кремлівську владу / Фото: Вікіпедія, instagram.com/n.matushevskiy

У Мережу "злили" розмову нібито російських мільярдера Романа Троценка і бізнесмена Миколи Матушевського, під час якої вони обговорюють ситуацію в Росії та критикують чинну кремлівську владу. Аудіозапис опубліковано на YouTube-каналі видання "Настоящее время".

Роман Троценко - колишній президент "Об'єднаної суднобудівної корпорації" та ексрадник президента "Роснафти" Ігоря Сечіна, один з відносно близьких до російського диктатора Володимира Путіна бізнесменів. Микола Матушевський - давній приятель Троценка і засновник московського дизайн-заводу "Флакон", який публічно співчуває опозиції.

Діалог між, імовірно, Троценком і Матушевським стався на початку січня 2023 року. У першій частині бесіди двоє чоловіків, які називають один одного Коля і Рома, обговорюють відпочинок на Балі та відсутність перспектив в РФ, зазначаючи, що в Індонезії "за десять років все виросте в десять разів, а в Росії – впаде вдвічі".

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Потім співрозмовники переходять до обговорення війни Росії та України.

"На жаль, Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось [бовдурів] (неценз.,- ред), які сповідують якісь дивні композиції XIX століття. Це нічим хорошим не може закінчитися, це закінчиться пеклом... Люди будуть вбивати один одного на вулицях Москви", - втомлено каже чоловік на ім'я Роман.

Коля розповідає, що подивився нещодавно ролик з нарізкою новорічних привітань президентів, "починаючи з Єльцина [...] до останнього, коли цей придурок не на фоні ялинки, як завжди, а військових".

"Як може жити і розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок і утримання влади однією групою людей?" - запитує співрозмовника Роман.

"Ніякої ж концепції "далі" немає. Вони помруть... у якийсь момент і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля", - продовжує чоловік з голосом, який приписується Троценку.

"Потім ця проста [істина] дійде до всіх, до кожного. І з'ясується, що вже пізно. Люди не зможуть вивести гроші, не зможуть виїхати, їхні діти на війні... [Жах], коротше", - закінчує він думку.

Після того як журналіст зв'язався з Матушевським, той повідомив, що не знає, про що йдеться, і попросив посилання на запис. Через приблизно 40 хвилин (стільки ж триває сам запис, – ред.) Матушевський сказав, що "цієї розмови не було".

Він додав, що востаннє спілкувався з Троценком у 2022 році й точно ніколи не обговорював політику.

"Я думаю, це фейк або чиясь безглуздий жарт із застосуванням ШІ [штучного інтелекту]", - сказав Матушевський.

Видання пише, що на користь того, що запис може бути справжнім, свідчать одразу кілька фактів. По-перше, під час розмови Матушевський стверджує, що перебуває на Балі, що підтверджують фотографії з його Instagram. По-друге, номер телефону, з якого, імовірно, дзвонив Роман (його журналістам надало джерело), відповідає номеру Троценка, який є в розпорядженні редакції. По-третє, деталі в розмові сходяться з інформацією про бізнесменів. Так, Роман називає себе "Романом Вікторовичем" і говорить про те, що йому через десять років буде 62 роки. Крім цього, Микола неодноразово говорить про проекти "Флакона", яким володів до 2021 року.

Втім, офіційно довести справжність цього аудіозапису можна було б тільки в результаті професійної аудіоекспертизи.

Дивіться відео про витік розмови "мільярдера Троценка" і "бізнесмена Матушевського":

Що відомо про Романа Троценка та Миколу Матушевського

Троценко входить в число найбагатших російських бізнесменів. У 2023 році Forbes оцінив його статки в $3,8 млрд.

Матушевський відомий як творець низки творчих просторів, зокрема московського дизайн-заводу "Флакон". Ідею цього проекту Матушевському запропонував Троценко, якого той називав "шкільним товаришем".

У Троценка теж є культурний проект, разом з дружиною Софією він розвиває Московський арт-кластер "Винзавод".

До початку повномасштабної війни країни-агресора Росії з Україною Троценко регулярно брав участь у зустрічах Путіна з великим бізнесом. Але 24 лютого 2022 року, коли через кілька годин після нападу на Україну Путін зібрав бізнесменів у Кремлі, Троценка серед них не виявилося. Згодом багато учасників тієї зустрічі потрапили під західні санкції. Мільярдер також не був помічений на останньому щорічному з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) в березні 2023 року, де виступав Путін.

Як повідомляв Главред, раніше у Мережу потрапила нібито розмова російського продюсера Йосипа Пригожина і колишнього члена Ради Федерації РФ Фархада Ахмедова, під час якогї вони в нецензурних виразах ображають Путіна, його наближених і критикують терористичну владу РФ. Повну версію можна прослухати тут.

Пригожин і Ахмедов висловлюють стурбованість тим, що злочини Путіна проти України неминуче призведуть до краху РФ, а ті, хто його підтримав, вже вважаються злочинцями. Їх лякають перспективи понести покарання разом з президентом країни-агресора.

Інші новини:

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