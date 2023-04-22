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Є лише одна причина, яка змусить Путіна оголосити про зупинку "СВО" – експерт

Альона Вороніна
22 квітня 2023, 10:39 оновлено 22 квітня, 10:41
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Війна РФ проти України зайшла вже дуже далеко, тому зупинити її Путін не може. При цьому ЗСУ також не дадуть йому це зробити.
Владимир Путин, российские военные
Путін може оголосити про зупинку "СВО" тільки в одному випадку/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи у найближчий час оголосить про завершення так званої "спеціальної військової операції". Війна країни-агресорки Росії проти України зайшла вже дуже далеко.

Є лише одна причина, яка може змусити диктатора РФ оголосити, що так звана "СВО" завершується – якщо він змінить формулювання і скаже, що вона переходить у війну. Таку думку висловив політконсультант Дмитро Васильєв в інтерв’ю ТСН.ua.

"Це не виключено. Я в це не вірю. Хоча дуже багато і росіян, які досить активні у нашому інформаційному просторі, також є місцеві українські експерти, які говорять про те, що це можливо, грубо кажучи на 9 травня. Я в це не вірю. Я не вірю, що Путін просто так зупинить "СВО". Ми занадто далеко зайшли", – сказав Васильєв.

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За його словами, Збройні сили України також не дозволили б Путіну просто так завершити війну, тому що вони підуть у контрнаступ і російським окупантам доведеться бігти.

Хто такий Дмитро Васильєв

Васильєв Дмитро Володимирович (нар. 10 листопада 1971, Київ) – український політолог, політтехнолог і аналітик, громадський діяч. Президент Розвиткової Агенції Досліджень та Аналітики "RADA".

Експерт зазначив, що від окупантів зараз можна очікувати не завершення так званої "СВО", а лише "жесту доброї волі", який вони можуть зробити для того, щоб перегрупуватися і звільнити певні частини української території. Наприклад, не виключено, що загарбники можуть відвести якусь частину своїх військ із запорізької та Херсонської областей у Маріуполь та Крим, щоб там окопатися і намагатися втримати хоча б частину територій.

За словами експерта, російський диктатор Путін може оголосити про завершення так званої "СВО" лише в одному випадку – якщо скаже, що агресія проти України формально переходить у стан війни.

"Я думаю, що він може сказати, що "СВО" закінчується і починається війна", – припускає Васильєв.

Чи може Путін оголосити про завершення "СВО"

Раніше військовий експерт Роман Світан висловив думку, що на 9 травня російський диктатор Володимир Путін може оголосити про завершення так званої "спеціальної військової операції". Саме з цим може бути пов'язана недавня поява резонансної статті наближеного до Кремля ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина про необхідність завершення "СВО".

Нагадаємо, генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж раніше зазначав, що якщо країна-агресорка Росія офіційно оголосить Україні війну замість так званої "спеціальної військової операції", як вони позиціонують повномасштабне вторгнення зараз, це просто ще більше розв’яже руки російському диктатору Володимиру Путіну.

Також Маломуж висловив думку, що у разі успішності контрнаступу ЗСУ в Кремлі зрозуміють, що вони програють, і башти Кремля почнуть змагатися між собою. Оточення Путіна розумітиме, що за поразку відповідатимуть всі, тому воно може піти на один з двох кроків: або політично, юридично чи фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна від влади, або здати його в суд.

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