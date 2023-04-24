"Друзі з Гондурасу можуть сильно образитися": Пєсков зганьбив Путіна через свято на 9 травня

Єдиним іноземним лідером, який складе компанію Путіну, буде президент Киргизстану Садир Жапаров.

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Путін, Пєсков / УНІАН, скріншот, колаж Главред

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив про плани російського президента-диктатора Володимира Путіна щодо святкування так званого Дня Перемоги, яке щороку гучно проходить у Москві.

Як повідомили російські пропагандисти з посиланням на спікера Путіна, цього року заходи проходитимуть без звичайної помпи.

Господар Кремля навіть не запросив на святкування і традиційний парад нікого з лідерів тих країн, які досі підтримують Росію, від якої відвертається цивілізований світ через розв'язану в Україні війну.

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"Спеціальних запрошень (закордонним лідерам) цього року не було. Це не кругла дата", - заявив Пєсков, пояснюючи відсутність гостей з-за кордону.

Єдиним іноземним лідером, який складе компанію Путіну, буде президент Киргизстану Садир Жапаров, офіційний візит якого запланований до 9 травня.

"Будучи тут напередодні, звичайно, він прийняв рішення залишитися і розділити з нами і свято, і гордість", - запевнив Пєсков.

Спікер Путіна також повідомив, що російський президент планує виступити з промовою на військовому параді на Красній площі.

"Звичайно, буде виступ", - пообіцяв Пєсков і зганьбив Путіна.

У Мережі вже жартують над Путіним, що друзі з Гондурасу можуть сильно образитися.

9 травня в РФ

Місцева влада міста Бєлгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних та артилерійських ударів по Харкову та Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Побоюються, мовляв, "удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.

Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що сили оборони України можуть розпочати контрнаступ вже найближчими тижнями.

Київ самостійно обиратиме тактику ведення бойових дій. При цьому, підкреслила Сміт, окупанти Росії також намагаються піти в наступ.

Дивіться відео, як російські війська застрягли в Україні.

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