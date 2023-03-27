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"Закомплексований ліліпут і пустушка": продюсер-путініст Пригожин розкритикував президента РФ - ЗМІ

27 березня 2023, 11:59
У телефонній розмові з Ахмедовим він практично рвав на собі волосся через те, що Путін прирік країну-окупанта на вірну загибель.
Йосип Пригожин
Йосип Пригожин і Фархад Ахмедов в нецензурних виразах засудили Путіна і його близьке оточення за війну в Україні / УНІАН

У країні-окупанті у людей починають відкриватися очі - навіть найзапеклішим путіністам стає зрозуміло, що режим кремлівського директора приречений, а війна, яку він розв'язав проти нашої країни, призведе рф до ще більшого краху та ізоляції.

Наприклад, по мережі стрімко поширюється аудіозапис розмови російського продюсера Йосипа Пригожина і колишнього члена ради федерації рф Фархада Ахмедова, на якому вірні прислужники нинішньої російської влади позаочі в нецензурних виразах ображають путіна, його наближених і критикують терористичну владу рф. Повну версію можна прослухати тут.

Пригожин і Ахмедов висловлюють стурбованість тим, що злочини Путіна проти України неминуче призведуть до краху рф, а ті, хто його підтримав, вже вважаються злочинцями. Їх лякають перспективи понести покарання разом з президентом країни-агресора.

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"Якщо чесно, то, звичайно ж, вони злочинці, [блін - неценз.]. Ще які вони злочинці, [блін - неценз.] ... Нас [нагнули - неценз.], [блін - неценз.]. У нас варіантів немає ніяких, [блін - неценз.]. Тобто, навіть якщо путін [нагне - неценз.], і натисне на кнопку, [блін - неценз.], майбутнього в цьому розкладі у цілої нації [зовсім - неценз.] немає. Ось і все. Він нас усіх [принизив - неценз.], [блін - неценз.] ... Для них люди просто сміття, розумієш", - скаржиться Ахмедову Пригожин.

Його співрозмовник підтримує думку продюсера: "Та путіну на все [плювати - неценз.]. І на народ йому [плювати - неценз.]. Він Сатана, [блін - неценз.] ... Пустушка, [блін - неценз.]. Закомплексований і цей, і другий (медведєв - прим. редактора). Ліліпути, [блін - неценз.]. Недорослі, закомплексовані... якщо воювати, так воювати. А навіть воювати не можемо. Тому що армії [зовсім - неценз.] немає, забезпечити її не можуть. Все порозкрадали... Фашизм буде там, буде військова диктатура. Побачиш. Ось цим все скінчиться".

На думку Пригожина і Ахмедова, падіння путінського режиму і крах рф, як держави, неминучі. І звинувачують вони в цьому безпосередньо путіна, мовляв, все прогавив, а наслідки навіть уявити страшно.

"Ситуацію вони [упустили - неценз.]. Країну вони [втратили - неценз.]. Все вони [втратили - неценз.]. Питання в тому, що буде після них? Підуть, [блін - неценз.], з одного боку кадирівці, пригожинці, будуть опричники. Буде, [блін - неценз.], там махновщина. Будуть махати кинджалами, кувалдами. Ну це ж нонсенс абсолютно... Президент за все це відповість. За все. З нього запитають... вони нас [втратили - неценз.], наших дітей, їхнє майбутнє, їхню долю, [блін - неценз.], розумієш?" - істерично запитує Ахмедов.

Пригожин зі співрозмовником згоден, і знову звинувачує у всьому Путіна: "В принципі, путін поховав російський народ... вони креативно програли. Вони програли "Кварталу 95", [блін - неценз.]! І те, що вони кажуть, що проти них воюють ті, ці, туди-сюди, вони самі їм дали привід".

Після того, як запис цієї розмови став широко відомим, Йосип Пригожин намагався захиститися, мовляв, він цього не говорив, його підставили. Однак деякі Telegram- канали, з посиланням на власні джерела в російських спецслужбах, відзначають, що ФСБ підтвердило дійсність запису, і керівництво вже віддало наказ вжити відповідних заходів до Йосипа Пригожина та Фархада Ахмедова.

Раніше Йосип Пригожин скаржився на жорсткі санкції РНБО проти артистів, які підтримують війну в Україні - продюсер навіть раптово згадав про своє українське коріння, проте продовжив підтримувати терористичну владу.

Також Пригожин обізвав Валерія Меладзе дурнем за те, що співак підтримав Україну і виступив проти кривавої війни - у продюсера трапилася справжня істерика.

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