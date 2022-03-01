Лукашенко просить Путіна про постачання військової техніки "для захисту західного рубежу"

Путін Лукашенко / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Путіна поставити йому військову техніку.

Йдеться про зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Про це повідомляє Белта.

Лукашенко зазначив, що" особового складу буде достатньо", а ось військової техніки бракує.

На території Білорусі знаходиться один С - 400 в Гомельській області, проте президент РБ підкреслив, що другий комплекс необхідний для того, щоб "не тільки Мінськ прикрити".

Відзначається, що в Білорусі вже розміщені такі засоби протиповітряної оборони, як, наприклад, зенітні ракетні системи С-300ПС, комплекси "Тор-М2" і "Панцир-С". Цими силами ППО здійснюється захист Білоруської АЕС, проте Лукашенко вважає, що необхідно "зміцнити західні рубежі з урахуванням ситуації, що склалася".

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"Ми чекаємо сюди поставки. А також іншої техніки, яка нам необхідна для того, щоб закрити тут. Ось наша майбутня участь у цій операції, що ми робимо і зараз", - зазначив президент РБ.

Раніше головред повідомляв, що в РНБО не виключають можливість превентивного удару по військових об'єктах Республіки Білорусь.

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