Росія готує провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ на територію України

300 танків білоруських військ стоять за 30 км від кордону України.
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що Росія готує провокацію, яка стане приводом для введення військ Білорусі на територію нашої держави.
Згідно з розвідданими, на даний момент поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки в кількості близько 300 шт.
"Колона ще не перетнула кордон і чекає маршруту м.Пінськ – Іваново – Драгичин (близько 30 км від державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - наголошується в повідомленні.
Раніше Главред повідомляв, що в РНБО не виключають можливості превентивного удару по військових об'єктах Білорусі.
Також ми повідомляли, що в мережу потрапила інформація про те, що, хто з керівних військових частин військово-повітряних сил Білорусі відповідальний за бомбардування мирного населення.
Читайте також:
- Росія готує авіаудар по Софії Київській
- В результаті удару по телевежі в Києві загинули п'ятеро: Зеленський зажадав реакції світу
- "Загиблі, полонені, втрати": у Росії нові Google-Тренди
- "Все готово": Лукашенко натякнув на готовність брати участь у війні проти України