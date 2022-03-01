Росія готує провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ на територію України

Танки на кордоні з Україною / Reuters

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що Росія готує провокацію, яка стане приводом для введення військ Білорусі на територію нашої держави.

Згідно з розвідданими, на даний момент поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки в кількості близько 300 шт.

"Колона ще не перетнула кордон і чекає маршруту м.Пінськ – Іваново – Драгичин (близько 30 км від державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - наголошується в повідомленні.

Раніше Главред повідомляв, що в РНБО не виключають можливості превентивного удару по військових об'єктах Білорусі.

Також ми повідомляли, що в мережу потрапила інформація про те, що, хто з керівних військових частин військово-повітряних сил Білорусі відповідальний за бомбардування мирного населення.

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