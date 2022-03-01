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"Все готово": Лукашенко натякнув на готовність брати участь у війні проти України

1 березня 2022, 19:37

Олександр Лукашенко обіцяє провести мобілізацію "за повним військовим часом".

Лукашенко
Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь поки не бере участі у війні Росії проти України.

Він запевняє, що Білорусь нібито прикриває свої кордони в напрямку агресії РФ вертольотами і кількома літаками.

"Росіяни проводять операцію, але ще хірургічно... ми прикриваємо свої кордони в цьому напрямку, але не особовим складом РФ, а вертольотами і декількома літаками. Вони будуть там, поки я не скажу президенту РФ, що вони мені не потрібні. Поки я не виставлю там ще 5 тактичних груп", - говорить білоруський диктатор.

Разом з тим він запевняє, що нібито ще жоден підрозділ армії РБ не виведено зі своєї частини.

"Не треба кричати, що ми з Вітебська або звідкись будемо заходити в Україну. Це не наше завдання. Я ще прошу Путіна, щоб він нам допоміг... Я не вивів жодну частину Збройних Сил з місць постійної дислокації. Вони готові. Все готово. І якщо необхідна мобілізація, ми вивернемо всі списки. За 2-3 доби ми мобілізуємо за повним військовим часом всі підрозділи, які потрібно мобілізувати", - додав Лукашенко.

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Нагадаємо, в РНБО не виключають удар у відповідь по території Білорусі. Про це повідомив Секретар Ради безпеки Олексій Данилов.

Він зазначив, що для цього кроку потрібне рішення головнокомандувача. Данилов підкреслює, що на даний момент йде знищення ворожої техніки на території України.

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